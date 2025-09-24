Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Stadt Zagreb
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Stadt Zagreb, Kroatien

gewerbeimmobilien
126
restaurants
5
büros
5
lagerräume
9
Zeig mehr
Investition Löschen
Alles löschen
17 immobilienobjekte total found
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
I29151 Jurjevska
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
SALE, HOUSE, MILLS We offer for sale a residential construction plot located in a quiet and …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
I25326 Trsje
$930,009
Eine Anfrage stellen
Haya PropertyHaya Property
DEVELOPMENT PROJECT in Stadt Zagreb, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 42 500 m²
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Ein Grundstück mit einem fertigen Projekt und einer…
$17,14M
Eine Anfrage stellen
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
I27149 Mariborska
$199,288
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB in Stadt Zagreb, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 10 000 m²
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Grundstück, Projekt und gültige Baugenehmigung für …
$3,85M
Eine Anfrage stellen
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
xy I24165 Gospodska
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
I28075 Pantovčak
$939,973
Eine Anfrage stellen
Investition in Lucko, Kroatien
Investition
Lucko, Kroatien
I22073 Benkovačka cesta
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
FOR SALE, BUILDING LAND 1.313m2 WITH BUILDING PERMIT FOR 2X450m2, GRAMAČA, ZAGREBBuilding pl…
$459,469
Eine Anfrage stellen
Investition in Lucko, Kroatien
Investition
Lucko, Kroatien
Investment land plot ZAGREB AREA, Velika GoricaInvestment land plot for sale in Velika Goric…
$6,10M
Eine Anfrage stellen
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
Jelenovac, land with building permit for a family house with several apartments, elite locat…
$1,11M
Eine Anfrage stellen
Investition in Lucko, Kroatien
Investition
Lucko, Kroatien
ZAGREB SOUTH, A BUSINESS HOTEL **** IN AN EXCELLENT LOCATIONThe hotel has 71 keys, a restaur…
$9,96M
Eine Anfrage stellen
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
ZAGREB, PANTOVČAK, INVESTMENT OPPORTUNITY IN A TOP LOCATION A house for sale in Rohbau condi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Stadt Zagreb, Kroatien
Investition
Stadt Zagreb, Kroatien
FOR SALE, BUILDING LAND WITH BUILDING PERMIT FOR 5 BUILDINGS, 3,432m2, ZAGREB – GORNJE VRAPČ…
$553,577
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT in Stadt Zagreb, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT
Stadt Zagreb, Kroatien
Entwicklerprojekt.Im südlichen Teil von Zagreb, Kroatien, 27,210 m2 Entwicklungsland mit ein…
$17,59M
Eine Anfrage stellen
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB in Stadt Zagreb, Kroatien
DEVELOPMENT PROJECT ZAGREB
Stadt Zagreb, Kroatien
Fläche 3 700 m²
Wir präsentieren ein Entwicklungsprojekt.Ein Grundstück von 3700 m2 mit einem fertigen Proje…
$1,40M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen