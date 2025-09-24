Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kroatien
  3. Stadt Zagreb
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Produktion

Betriebsgebäude in Stadt Zagreb, Kroatien

gewerbeimmobilien
126
restaurants
5
büros
5
anlageimmobilien
17
2 immobilienobjekte total found
READY BUSINESS in Stadt Zagreb, Kroatien
READY BUSINESS
Stadt Zagreb, Kroatien
Fertiges GeschäftKommerzielle Fischfarm!Lage: malerische Region mit sauberen Gewässern, nich…
Preis auf Anfrage
READY BUSINESS in Stadt Zagreb, Kroatien
READY BUSINESS
Stadt Zagreb, Kroatien
Fertiges GeschäftIndustrie- und Bürogebäude in Kroatien. Mehr als 100 Lkw, mehr als 100 Besc…
$23,44M
