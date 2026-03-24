Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Phnom Penh
  4. Langfristige Vermietung
  5. Villa

Langfristige Miete von Villen in Phnom Penh, Kambodscha

Khan Dangkao
7
Khan Sen Sok
5
Khan Boeng Keng Kang
12
Khan Chamkar Mon
13
Zeig mehr
48 immobilienobjekte total found
Villa 7 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 400 m²
Stockwerk 2
Diese elegante und geräumige Villa in Tuol Tumpung 1 ist ideal für diejenigen, die einen kom…
$2,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa zur Miete in Khan Chamkarmon bietet die perfekte Mischung aus Komfort,…
$4,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa in Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Villa
Sangkat Prek Kampeus, Kambodscha
Fläche 600 m²
Stockwerk 3
Entfliehen Sie dieser exquisiten Villa in der ruhigen Khan Dangkor Bezirk zu vermieten, biet…
$1,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 423 m²
Stockwerk 3
Diese außergewöhnliche Queen Villa bietet riesigen Wohnraum in der premier, sicheren Umgebun…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Khan Sen Sok, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Khan Sen Sok, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 442 m²
Stockwerk 4
Diese prestigeträchtige 4-stöckige Luxus-Villa, die sich im wachstumsstarken Stadtteil Khan …
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Stockwerk 3
Diese elegante Dreigeschoss-Villa bietet geräumige Wohnbereiche mit natürlichem Licht, wodur…
$6,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Spean Thmor, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Stockwerk 2
Eine geräumige und luxuriöse Villa ist in der Gemeinde Borey Peng Heng zu vermieten. Diese U…
$850
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Ta Ngov Kandal, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 7
Stockwerk 2
Diese elegante Queen Villa befindet sich in Borey Peng Huoth Beong Snor und ist verfügbar fü…
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 7 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Villa 7 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 7
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 631 m²
Diese atemberaubende Villa im Herzen von Boeung Keng Kang 1, nur wenige Schritte von Monivon…
$7,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 425 m²
Stockwerk 2
Diese atemberaubende 4-Zimmer-, 6-Badezimmer Villa bietet modernen Komfort und Komfort. Entw…
$3,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Chroy Changvar, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 420 m²
Stockwerk 3
Genießen Sie ein Leben voller Komfort und Eleganz in dieser außergewöhnlichen 5-Zimmer-Villa…
$8,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 336 m²
Stockwerk 2
Erleben Sie das Wunder des Luxuslebens in Phnom Penhs angesehenste gated Community mit diese…
$2,800
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 432 m²
Stockwerk 2
Diese 5-Zimmer-Villa in Boeung Keng Kong 1 bietet die perfekte Mischung aus Privatsphäre und…
$5,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
9-Zimmer-Villa in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 1 200 m²
Diese Villa befindet sich in Khan Toul Kork, einem zentralen Bereich umgeben von verschieden…
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
9-Zimmer-Villa in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
9-Zimmer-Villa
Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
Zimmer 9
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 9
Fläche 630 m²
Stockwerk 4
Auf der Suche nach ernsthaftem Raum in Phnom Penh? Das ist nicht nur ein Haus, es ist eine r…
$7,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
3-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
3-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 162 m²
Dieses geräumige 162 m2 Apartment bietet modernen Komfort und Komfort in einer sehr begehrte…
$3,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 12 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Villa 12 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 12
Schlafräume 12
Anzahl der Badezimmer 12
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa befindet sich im renommierten Khan Boeung Keng Kong 1 und bietet eine …
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 544 m²
Diese geräumige Villa zur Miete in Tonle Basac liegt auf einer großzügigen Grundstücksgröße …
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 562 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige 5-Zimmer-Villa in BKK1 bietet eine außergewöhnliche Gelegenheit für Botschaf…
$5,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Chrang Chamreh Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 368 m²
Diese beeindruckende Eckqueen-Villa im Bereich Russey Keo bietet außergewöhnlichen Raum und …
$6,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Tuol Svay Prey Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Diese elegante Villa in Sangkat Tuol Svay Prey 2 bietet eine hervorragende Lage in der Nähe …
$2,200
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 510 m²
Stockwerk 2
Diese 2-stöckige Villa in einer ruhigen Gegend von Phsar Daeum Thkov bietet eine geräumige W…
$2,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 504 m²
Stockwerk 2
Entdecken Sie mit dieser eleganten Villa in Khan Boeung Keng Kang eine außergewöhnliche Leas…
$5,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Khan Dangkao, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Khan Dangkao, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 231 m²
Stockwerk 2
Diese Premium 5-Zimmer-Villa zu vermieten in Borey ML, Khan Dangkor, bietet eine außergewöhn…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Villa 8 zimmer in Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Villa 8 zimmer
Sangkat Tuol Tumpung Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 8
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 529 m²
Stockwerk 2
Diese großzügige Villa befindet sich nur wenige Minuten vom Boeung Trabek Plaza in Chamkar M…
$4,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Roluoh, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Roluoh, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 236 m²
Stockwerk 2
Diese 2-stöckige Villa befindet sich in der gut organisierten Borey ML Green Land Gemeinscha…
$1,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 476 m²
Diese Villa ist ideal für diejenigen, die ein geräumiges und gut gelegenes Anwesen im Herzen…
$6,000
pro Monat
Eine Anfrage stellen
6-Zimmer-Villa in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
6-Zimmer-Villa
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Verwöhnen Sie in anspruchsvollem Wohnen mit diesem herrlichen 6-Schlafzimmer, 6-Zimmer-Villa…
$2,300
pro Monat
Eine Anfrage stellen
4-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
4-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 2
Diese 2-stöckige Villa befindet sich in einer ruhigen Gegend von Phsar Daeum Thkov – ideal f…
$1,100
pro Monat
Eine Anfrage stellen
5-Zimmer-Villa in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
5-Zimmer-Villa
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 5
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 486 m²
Stockwerk 2
Diese geräumige Villa ist jetzt in der ruhigen und zentralen Gegend von Sangkat Boeng Trabae…
$2,500
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen