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Wohnung 3 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung 3 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
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Fläche 75 m²
Stockwerk 9/38
Geräumige Wohnung mit 2 Schlafzimmern von 75 qm. im 9. Stock mit Panoramablick auf die Stadt…
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Condo in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
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Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
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$72,000
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Condo in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
2-Schlafzimmer Eigentumswohnung zum Verkauf bei UC88 Wyndham Garden BKK1Erleben Sie eine erh…
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Condo 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Condo 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 60
Diese spannende Gelegenheit bietet eine brandneue 2-Zimmer-Wohnung in der höchst erwarteten …
$140,000
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Condo 1 zimmer in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Entdecken Sie Ihre perfekte 1-Bett-, 1-Bad-Wohnung zum Verkauf in pulsierende Chamkar Mon, T…
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Wohnung in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Wohnung
Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
Fläche 45 m²
Stockwerk 20/39
Achtung, Vorverkauf des neuen Komplexes ‼️Hinterlassen Sie sofort einen Antrag, Einheiten au…
$54,292
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Condo in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
1 Schlafzimmereinheit - 75 m2 - Vue Aston von The Peninsula Capital Co., Ltd
Preis auf Anfrage
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Condo in Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
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Sangkat Phsar Daeum Thkov, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Time Square 8 – Designed für jeden LifestyleEgal, ob Sie eine Familie aufbauen, Ihre Karrier…
$83,250
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Wohnung 1 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 1 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Etagenzahl 39
$61,000
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Wohnung 2 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 11/36
Turnkey 1+1 Wohnung im 11. Stock mit einer Fläche von 55 qm in einem modernen Wohn-Kondomini…
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Condo 3 zimmer in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Stockwerk 5
Entdecken Sie eine außergewöhnliche 3-Zimmer-Loft-Stil-Wohnung im renommierten Stadtteil Ton…
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Wohnung 2 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Phnom Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Kaufen Sie eine Wohnung in CAMBODIA in einem modernen, geschäftsführenden Wohnkomplex im Zen…
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Condo in Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Trabaek, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
1 Schlafzimmereinheit - 55 m2 - Vue Aston von The Peninsula Capital Co., Ltd
Preis auf Anfrage
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Condo 3 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Condo 3 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Stockwerk 51
Auf der 51. Etage des beliebten Urban Village Phase 2 gelegen, bietet diese atemberaubende 3…
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Condo in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 111 m²
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Khan Daun Penh, Kambodscha
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Wohnung in Phnom Penh, Kambodscha
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Phnom Penh, Kambodscha
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Wohnung 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6/39
Fang an zu verkaufen. Für den ersten Tag wurden 30% der Wohnung gekauft. Phnompens wichtigst…
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Wohnung 1 zimmer in Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Wohnung 1 zimmer
Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
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Stockwerk 15/30
BEI DER INVESTITION IN PHNOM PENH 🇰🇭WOHNUNG INSTALLATIONEN AUS EINER DEVELOPER IN CAMBODIA📍 …
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Condo in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
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Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
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Ultra-Luxury Penthouse zum Verkauf in Le Condé BKK1Entdecken Sie die Spitze des Prestiges Le…
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Wohnung 3 zimmer in Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
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Sangkat Phnom Penh Thmei, Kambodscha
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Schlafräume 2
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Condo 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
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Stockwerk 26
Erleben Sie modernen Flussufer mit dieser eleganten Einheit in Vue Aston, einer der stilvoll…
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Wohnung 3 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
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Time Square 9 (The Gatsby Residence) - BKK1 | Phnom Penh | Kambodscha.2+1 Wohnung in Time Sq…
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Studio 1 zimmer in Phnom Penh, Kambodscha
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Stockwerk 29/60
Studio apartment "turnkey" with an area of ​​31 sq.m. on the 29th floor of a residential com…
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Condo 2 zimmer in Khan Chbar Ampov, Kambodscha
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Khan Chbar Ampov, Kambodscha
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Atemberaubende 2-Schlafzimmer Luxus Condo mit Fluss Blick im Herzen der Hauptstadt Koh Pich.…
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Wohnung 2 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
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Condo 1 zimmer in Sangkat Tuol Sangkae 2, Kambodscha
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Fläche 32 m²
Stockwerk 14
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Stil, Sicherheit und Komfort mit diesem One-Bedroom, O…
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Wohnung 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
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Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
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Stockwerk 8/41
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
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Condo in Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
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Sangkat Ou Baek Kam, Kambodscha
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Time Square 8 – Modern Stadt Leben im Herzen von Phnom PenhMegakim World Corp. präsentiert s…
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Condo in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Condo
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Ein neuer Maßstab von Prestige in Phnom Penh LivingJ Tower 3, entwickelt von Tanichu Assetme…
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Immobilienangaben in Phnom Penh, Kambodscha

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