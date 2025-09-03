Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Penthäuser in Phnom Penh, Kambodscha

Khan Boeng Keng Kang
3
4 immobilienobjekte total found
Penthouse in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Penthouse
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 269 m²
Gestalten Sie Ihr Dream Penthouse in La Vista Eins, Phnom PenhHaben Sie sich jemals vorgeste…
$757,500
Eine Anfrage stellen
Eine Anfrage stellen
Penthouse in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Penthouse
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$932,049
