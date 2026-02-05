Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Toul Kork
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Khan Toul Kork, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 6/39
Fang an zu verkaufen. Für den ersten Tag wurden 30% der Wohnung gekauft. Phnompens wichtigst…
$97,974
