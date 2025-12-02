Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Bergblick kaufen in Phnom Penh, Kambodscha

Khan Daun Penh
10
Khan Boeng Keng Kang
10
Khan Chamkar Mon
8
Khan Prampi Makara
4
Wohnung 2 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 83 m²
Stockwerk 9/41
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
$160,670
Wohnung 3 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 3 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 104 m²
Stockwerk 10/41
3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
$220,380
Wohnung 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 8/41
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
$130,580
Sky ApartmentsSky Apartments
Wohnung 4 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnung 4 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 127 m²
Stockwerk 10/41
4-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
$270,980
