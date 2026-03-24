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Wohnungen am See in Phnom Penh, Kambodscha

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 1 zimmer in Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Wohnung 1 zimmer
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 39
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$97,760
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Eigenschaftstypen in Phnom Penh

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Immobilienangaben in Phnom Penh, Kambodscha

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