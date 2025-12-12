Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Chroy Changvar
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Khan Chroy Changvar, Kambodscha

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Chroy Changvar, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 8/41
2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in einem Komplex unter Bau befindet sich im zentralen Teil des …
$130,580
