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Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Phnom Penh, Kambodscha

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1 immobilienobjekt total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Khan Daun Penh, Kambodscha
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Khan Daun Penh, Kambodscha
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 42
Vierzimmer-Duplex.Das Haus ist gebaut. Die interne Teilung wird beibehalten.Dies ist ein Eli…
$323,840
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Eigenschaftstypen in Phnom Penh

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Immobilienangaben in Phnom Penh, Kambodscha

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