Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Mean Chey
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Khan Mean Chey, Kambodscha

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Wohnung 2 zimmer
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 10/28
LUXURY WOHNUNG FÜR das 10. FIVE – AUF STAATUNG 🌟Wohnung 10 Stock G10-10 Kambodscha (Preis fü…
$41,000
Privatverkäufer
Sprachen
Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Condo in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Kingston Royale – Geräumiges 2-Schlafzimmer Leben in Boeung TompunErleben Sie erhöhte Stadtl…
$60,229
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Condo
Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Kingston Royale – Moderne Stadt Leben in Boeung TompunEntdecken Sie die Eleganz der 1-Zimmer…
$40,930
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
