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Wohnungen in Khan Prampi Makara, Kambodscha

1 Zimmer
5
7 immobilienobjekte total found
Condo 1 zimmer in Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Orussey Ti Pir, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 16
Dieses elegante Studio-Apartment im 16. Stock des renommierten C4 Building, Olympia City Con…
$85,000
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Wohnung 1 zimmer in Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Wohnung 1 zimmer
Sangkat Boeng Prolit, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 15/30
BEI DER INVESTITION IN PHNOM PENH 🇰🇭WOHNUNG INSTALLATIONEN AUS EINER DEVELOPER IN CAMBODIA📍 …
Preis auf Anfrage
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Condo 1 zimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Condo 1 zimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 20
🏢 Verkauf: C4 Building Brand New Spacious Studio Unit in Olympia City – Phnom Penh 📍 Lage in…
$60,000
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AuraAura
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
5 Star Wyndham Hotel Room Up to 10 years of Guaranteed Rental Returns Hassle Free Inves…
$174,038
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Studio 2 zimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Studio 2 zimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$430,282
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Studio 1 Schlafzimmer in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Studio 1 Schlafzimmer
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
CEO Center is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$217,970
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Nils OttNils Ott
Penthouse in Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Penthouse
Sangkat Veal Vong, Kambodscha
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 225 m²
??? ?????? is a commercial and residential complex that integrates Phnom Penh's first 6A-gra…
$932,049
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