Wohnkomplex Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh - Wohnungen mit Einkommen von $ und Wachstum bis zu +50%

Schlüssel bereits im Dezember 2025 | Raten 0% bis 2 Jahre

- Ja.

Hun Sen Boulevard ist das neue Geschäftszentrum der Hauptstadt Kambodschas

In der Nähe von Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Mall, Business Parks und internationale Schulen

️ Der neue Flughafen Techo ist der Haupttreiber des Preiswachstums

- Ja.

Aktuelle Investitionswohnungen (Bau B)

1-Zimmer, 53 m2, 30 Etage

$107,151 | Rent $500/mo

Ausbeute ≈ 5,5% pro Jahr

2-Zimmer, 75 m2, 29 Etage

$150,858 | rent $800/mo

Ausbeute ≈ 6,2 % pro Jahr

3-Zimmer, 113 m2, 30 Etage

$205,095 | Miete $1,200/mo

Ausbeute ≈ 6,8% pro Jahr

3-Zimmer, 130 m2, 30 Etage

$247,841 | Miete $1,200/Monat

- Ja.

Saubere Verarbeitung

Turnkey-Möbelpakete - ab $2.700

Nach der Installation sofort zu vermieten

- Ja.

Kaufbedingungen

• 50% Anzahlung

50% – Raten bis 2 Jahre (Zahlungen alle 6 Monate)

Bei 100% Zahlung - ein signifikanter Rabatt, der Ertrag ist höher

- Ja.

Über den Komplex

• Privatpark 30.000 m2

• Pools, Fitness, Tennis

• Einkaufsstraße und Restaurants

• Sicherheit und Management rund um die Uhr

- Ja.

Warum ist es rentabel?

5-7% pro Jahr in Dollar

Potenzielle Wertschöpfung bis +50%

Kompletter Komplex, ohne Baurisiken

Gegründeter Mietmarkt

- Ja.

Schreiben oder rufen.

Ich werde die beste Option für Ihr Budget wählen, Pläne senden und Berechnung der Rentabilität.

Solche Bedingungen sind ein begrenztes Angebot.