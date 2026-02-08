  1. Realting.com
Wohnkomplex Pnompen kvartiry s dohodom v

Phnom Penh, Kambodscha
von
$90,685
;
11
ID: 33296
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 08.02.26

Standort

  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Phnom Penh - Wohnungen mit Einkommen von $ und Wachstum bis zu +50%
Schlüssel bereits im Dezember 2025 | Raten 0% bis 2 Jahre

- Ja.

Hun Sen Boulevard ist das neue Geschäftszentrum der Hauptstadt Kambodschas
In der Nähe von Aeon Mall 3, Chip Mong Mega Mall, Business Parks und internationale Schulen
️ Der neue Flughafen Techo ist der Haupttreiber des Preiswachstums

- Ja.

Aktuelle Investitionswohnungen (Bau B)

1-Zimmer, 53 m2, 30 Etage
$107,151 | Rent $500/mo
Ausbeute ≈ 5,5% pro Jahr

2-Zimmer, 75 m2, 29 Etage
$150,858 | rent $800/mo
Ausbeute ≈ 6,2 % pro Jahr

3-Zimmer, 113 m2, 30 Etage
$205,095 | Miete $1,200/mo
Ausbeute ≈ 6,8% pro Jahr

3-Zimmer, 130 m2, 30 Etage
$247,841 | Miete $1,200/Monat

- Ja.

Saubere Verarbeitung
Turnkey-Möbelpakete - ab $2.700
Nach der Installation sofort zu vermieten

- Ja.

Kaufbedingungen
• 50% Anzahlung
50% – Raten bis 2 Jahre (Zahlungen alle 6 Monate)
Bei 100% Zahlung - ein signifikanter Rabatt, der Ertrag ist höher

- Ja.

Über den Komplex
• Privatpark 30.000 m2
• Pools, Fitness, Tennis
• Einkaufsstraße und Restaurants
• Sicherheit und Management rund um die Uhr

- Ja.

Warum ist es rentabel?
5-7% pro Jahr in Dollar
Potenzielle Wertschöpfung bis +50%
Kompletter Komplex, ohne Baurisiken
Gegründeter Mietmarkt

- Ja.

Schreiben oder rufen.
Ich werde die beste Option für Ihr Budget wählen, Pläne senden und Berechnung der Rentabilität.
Solche Bedingungen sind ein begrenztes Angebot.

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 1 zimmer
Fläche, m² 53.3
Preis pro m², USD 2,010
Wohnungspreis, USD 107,151

Standort auf der Karte

Phnom Penh, Kambodscha

Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Kambodscha
von
$57,200
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$45,500
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Kambodscha
von
$57,155
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,000
Wohngebäude Time
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,197
Kambodscha
von
$57,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 39
Wohngebäude Time
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,197
MwSt.
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 30
Beschreibung des Projekts.Time Square 10 sind drei Wohntürme auf der ersten Linie von Otrec 1 Strand in Sianoukville. Wohnung mit Balkon und Meerblick. Freizeitinfrastruktur 4*. Alles wird vom Entwickler Megakim World Corroration Ltd mit bestätigtem Ruf, mit der Registrierung von Eigentum im…
Wohnanlage Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$50,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 40
Ort:Es befindet sich auf der 410 Straße, neben dem russischen Markt und Mao Tse Tong Boulevard.Architektur:50-stöckiges Meisterwerk, das moderne Design und Funktionalität kombiniert.Ausstattung:Alles ist entworfen, um Ihr tägliches Leben zu verbessern.Preise:Erschwinglicher Luxus – hochwerti…
