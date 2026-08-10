Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Bulgarien
  3. Nesebar
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Geschäft

Laden in Nesebar, Bulgarien

;
Sweti Wlas
3
Geschäft Löschen
Alles löschen
9 immobilienobjekte total found
Geschäft 45 m² in Nessebar, Bulgarien
Geschäft 45 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 45 m²
Stockwerk -1/4
ID 33624308 Gesamtfläche: 45 m2.Kosten 83.400 Euro (MwSt. nicht eingespeist)Boden: 1 (Griffb…
$91,189
Eine Anfrage stellen
Geschäft 22 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Geschäft 22 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Fläche 22 m²
Stockwerk -1/5
ID 30261198Ein Gewerberaum wird im Erdgeschoss in einem neu gebauten Einkaufszentrum angebot…
$38,669
Eine Anfrage stellen
Geschäft 79 m² in Nessebar, Bulgarien
Geschäft 79 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 79 m²
Stockwerk -1/4
ID 30475352Ein geräumiger Geschäftsraum wird für ein Büro, ein Geschäft oder eine andere Ein…
$99,269
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Geschäft 61 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Geschäft 61 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Stockwerk 1/2
#33829742 Fertig! Zahnarzt in Sveti Vlas .Preis: 211,000 EuroLokalität: Sveti Vlas, Zar Sime…
$243,555
Eine Anfrage stellen
Geschäft in Sweti Wlas, Bulgarien
Geschäft
Sweti Wlas, Bulgarien
Objektbeschreibung: Der Wohnkomplex Sea Dreams befindet sich im Ferienort Sveti Vlas und bie…
$189,068
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Geschäft 170 m² in Nessebar, Bulgarien
Geschäft 170 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 170 m²
Stockwerk -1/4
#30986416 Zimmer 170 m2 in neue NessebarPreis: 94500 EuroLokalität: CENTER of NESSEBARGesamt…
$76,991
Eine Anfrage stellen
Geschäft 89 m² in Nessebar, Bulgarien
Geschäft 89 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 89 m²
Stockwerk -1/5
ID 30475356Ein geräumiger Geschäftsraum wird für ein Büro, ein Geschäft oder eine andere Ein…
$111,966
Eine Anfrage stellen
Geschäft 134 m² in Ravda, Bulgarien
Geschäft 134 m²
Ravda, Bulgarien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
Stockwerk 1
Kommerzielle Räumlichkeiten für einen Shop, Ravda Art der Immobilie: Gewerbeimmobilien Angeb…
$156,293
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
IBG REAL ESTATES LTD
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Български
Geschäft in Nessebar, Bulgarien
Geschäft
Nessebar, Bulgarien
Etagenzahl 1
Wir bieten großzügige Gewerberäume im Komplex „Forum“, Ferienort. Sonnenstrand. Für die I…
$63,840
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Nesebar

gewerbeimmobilien
restaurants
hotels
büros
anlageimmobilien
Realting.com
Gehen