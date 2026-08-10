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Hotels in Nesebar, Bulgarien

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Sweti Wlas
109
238 immobilienobjekte total found
Hotel in Ravda, Bulgarien
Hotel
Ravda, Bulgarien
Objektbeschreibung: Hotel zum Verkauf in Ravda - Bulgarische Schwarzmeerküste Bebaute Fläch…
$866,813
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Hotel 130 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 130 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$225,389
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Hotel 85 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 85 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Objektbeschreibung: Sveti Vlas ist ein wunderschöner Ferienort im Osten Bulgariens, 10 km vo…
$190,268
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TekceTekce
Hotel 65 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 65 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten zum Verkauf eine Zweizimmerwohnung in der wunderbaren Anlage …
$143,878
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Hotel 88 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 88 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Objektbeschreibung: Ein moderner Wohnkomplex im Herzen des Ferienortes Sonnenstrand, in eine…
$161,166
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Hotel 91 m² in Ravda, Bulgarien
Hotel 91 m²
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Objektbeschreibung: Ravda Park 2 ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger und gemütlicher Lage…
$137,053
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Hotel 1 200 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 1 200 m²
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 26
Schlafräume 26
Anzahl der Badezimmer 26
Fläche 1 200 m²
Etagenzahl 4
Hotel mit 26 Einheiten und Pool, Nessebar – 800 m vom Strand entfernt Wir freuen uns, ein vo…
$1,00M
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Hotel 90 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 90 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Objektbeschreibung: Ipanema Beach ist ein luxuriöser Komplex direkt am Meer im Ferienort Sve…
$219,632
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Hotel 67 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 67 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Objektbeschreibung: Macon - Beschreibung der Anlage Macon ist eine moderne Wohn- und Apartm…
$122,962
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Hotel 41 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 41 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Objektbeschreibung: Villa Margarita, ein neues Wohngebäude ohne Instandhaltungsgebühr am Fuß…
$53,727
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Hotel 43 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 43 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 43 m²
Objektbeschreibung: Domus (Domus / Domus Extra) ist eine moderne Wohnanlage im Ferienort Sve…
$92,092
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Hotel 65 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 65 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Dies ist eine moderne Wohnanlage im Ferienort Sonnenstrand, nur wenige S…
$95,872
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Hotel 65 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 65 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Der Komplex bietet seinen Bewohnern und Gästen eine Vielzahl von Annehml…
$328,216
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Hotel 53 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 53 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Objektbeschreibung: Der Arthur-Komplex zählt zu den exklusivsten Wohnanlagen im Ferienort Sv…
$152,919
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Hotel 1 345 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 1 345 m²
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 55
Schlafräume 45
Anzahl der Badezimmer 45
Fläche 1 345 m²
Etagenzahl 3
Hotel Sektion zum Verkauf | Royal Central Hotel, Sunny Beach – Prime Investment Opportunity …
$1,59M
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Hotel 59 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 59 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Objektbeschreibung: Die Ferienanlage Vista Del Mar 2 ist ein moderner Wohnkomplex im Ferieno…
$85,531
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Hotel 44 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 44 m²
Nessebar, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Objektbeschreibung: Die Magnolia Residence 7 ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger und denn…
$93,431
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Hotel 29 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 29 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Objektbeschreibung: Sonnenstrand ist der größte Ferienort an der bulgarischen Schwarzmeerküs…
$66,175
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Hotel 65 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 65 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objektbeschreibung: Dolce Vita 2 - Beschreibung der Anlage Dolce Vita 2 ist eine Wohnanlage…
$169,479
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Hotel 51 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 51 m²
Nessebar, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Objektbeschreibung: Die Magnolia Residence 7 ist eine moderne Wohnanlage in ruhiger und denn…
$101,139
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Hotel 87 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 87 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Objektbeschreibung: Porto Paradiso ist eine charmante Anlage im Ferienort Sveti Vlas. Die A…
$299,861
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Hotel 230 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 230 m²
Nessebar, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 230 m²
Stockwerk 2/5
ID34077564Wir bieten einen Stock mit 6 Ein-Zimmer-Wohnungen im Family Hotel Black Sea, in Su…
$542,515
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Hotel 146 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 146 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Der Wohnkomplex Royal Palm ist eine moderne Anlage im exklusiven Ferieno…
$217,810
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Hotel 57 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 57 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Objektbeschreibung: Salena ist eine gemütliche Wohnanlage im nördlichen Teil von Sonnenstran…
$93,794
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Hotel 33 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 33 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Objektbeschreibung: Macon Residence - Beschreibung der Anlage Die Macon Residence ist eine …
$73,893
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Hotel 70 m² in Sweti Wlas, Bulgarien
Hotel 70 m²
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Objektbeschreibung: Der Wohnkomplex Makon ist ein modernes Wohnprojekt, das eine günstige La…
$114,974
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Aparthotel mit Panoramablick auf das Meer im Zentrum von Sveti Vlas in Sweti Wlas, Bulgarien
Aparthotel mit Panoramablick auf das Meer im Zentrum von Sveti Vlas
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 13
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 1 475 m²
Etagenzahl 5
Wir bieten das geräumige, möblierte Aparthotel „Roel Residence“ mit MEER- und BERGBLICK im Z…
$1,52M
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Hotel 45 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 45 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Objektbeschreibung: Sweet Homes 7 ist eine moderne Wohnanlage im Zentrum von Sonnenstrand, i…
$94,599
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Hotel 47 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 47 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Objektbeschreibung: Die Wohnanlage Holiday Fort Club gehört zu den beliebtesten und am beste…
$66,649
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Hotel 53 m² in Nessebar, Bulgarien
Hotel 53 m²
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Objektbeschreibung: Harmony Suites 14 (Grand Resort) ist ein moderner Apartmentkomplex in So…
$155,615
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