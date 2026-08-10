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Restaurants in Nesebar, Bulgarien

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6 immobilienobjekte total found
Restaurant, Café 257 m² in Nessebar, Bulgarien
Restaurant, Café 257 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 257 m²
Etagenzahl 1
💎 EXCLUSIVE: Fertigrestaurant im VIP ZONE - €104.000 BENEFIT + Delay! 💎Wir bieten ein profes…
$197,372
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Restaurant, Café 235 m² in Nessebar, Bulgarien
Restaurant, Café 235 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 235 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten ein geräumiges, möbliertes Restaurant im Ferienkomplex Summer Dreams in Sonnenstr…
$345,288
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Restaurant, Café 187 m² in Nessebar, Bulgarien
Restaurant, Café 187 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 187 m²
$421,903
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TekceTekce
Ausgestattetes und entwickeltes Restaurant in der Stadt Nessebar in Nessebar, Bulgarien
Ausgestattetes und entwickeltes Restaurant in der Stadt Nessebar
Nessebar, Bulgarien
Fläche 149 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten Ihnen ein voll ausgestattetes und modernes Restaurant in Nessebar, nur 100 Meter …
$351,996
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Restaurant, Café 590 m² in Nessebar, Bulgarien
Restaurant, Café 590 m²
Nessebar, Bulgarien
Fläche 590 m²
$421,856
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Restaurant, Café 98 m² in Ravda, Bulgarien
Restaurant, Café 98 m²
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Stockwerk 3
Zum Verkauf Drei-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in der Anlage Melia 1, Ravda.Die Wohnung ist 9…
$79,010
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