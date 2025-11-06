Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Büroräumen in Nesebar, Bulgarien

gewerbeimmobilien
213
restaurants
3
hotels
137
anlageimmobilien
5
2 immobilienobjekte total found
Büro in Nessebar, Bulgarien
Büro
Nessebar, Bulgarien
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, Ihnen ein komplett eingerichtetes Büro im exklusiven Kom…
$128,213
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Nils Ott Real Estates
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Büro in Nessebar, Bulgarien
Büro
Nessebar, Bulgarien
Objektbeschreibung: Wir freuen uns, Ihnen ein gepflegtes Büro im modernen Komplex Corsica im…
$55,831
