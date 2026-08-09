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Wohnungen in Oblast Dobritsch, Bulgarien

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Baltschik
29
Kawarna
5
55 immobilienobjekte total found
Wohnung in Rogachevo, Bulgarien
Wohnung
Rogachevo, Bulgarien
Fläche 3 150 m²
Das Grundstück ist für den Bau von Häusern bestimmt. Fläche 3150 m2. Es besteht die Möglichk…
$36,892
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Wohnung in Kawarna, Bulgarien
Wohnung
Kawarna, Bulgarien
Möblierte Wohnung mit 2 Schlafzimmern mit herrlichem Meerblick, KavarnaStandortDer Resortkom…
$109,287
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Komfortable möblierte Wohnung mit 1 Schlafzimmer in einem Wohnkomplex befindet sich 5 km von…
$73,245
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TekceTekce
Wohnung 3 zimmer in Kawarna, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kawarna, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, diese helle und geräumige 2-Zimmer-Wohnung im zweiten Stock im …
$123,218
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 5/5
Wir freuen uns, diese geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung zu verkaufen, die sich im 5. Stock im re…
$103,709
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 3 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 124 m²
Stockwerk 2/4
Wir bieten eine geräumige, möblierte Drei-Zimmer-Wohnung mit PANORAMA-MEERBLICK im Kaliakria…
$161,480
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 2/5
Wir freuen uns, diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung im 2. Stock im renommierten Lighthouse Golf …
$81,108
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung in Kranevo, Bulgarien
Wohnung
Kranevo, Bulgarien
Fläche 26 m²
Apartments in einem neu gebauten Wohnhaus im Ferienort Kranevo, 30 km von VarnaStandortKrane…
$49,411
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung in der zweiten Etage im renommi…
$66,966
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Fläche 45 m²
Neubau in Balchik mit herrlichem MeerblickStandortDas Gebäude befindet sich 1 km vom Meer en…
$63,326
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 137 m²
Stockwerk 3/5
IBG Real Estates freut sich, diese große und elegante Zwei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock i…
$138,279
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Fläche 73 m²
Der Komplex liegt nur wenige Minuten vom Zentrum von Balchik und dem Strand entfernt, in unm…
$89,878
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Wohnung in Senokos, Bulgarien
Wohnung
Senokos, Bulgarien
Ein neu gebautes Haus mit Annehmlichkeiten und einem Grundstück in einem ruhigen Dorf, 15 km…
$183,853
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Wohnung in Kranevo, Bulgarien
Wohnung
Kranevo, Bulgarien
Gebäude für 8 Wohnungen in Kranevo mit Schwimmbad, Grill, 2 Büros.Die Gesamtfläche des Gebäu…
$719,199
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Haus in der Nähe des Botanischen Gartens von Balchik, 40 km von VarnaStandortDas Haus befind…
$180,207
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Wohnung 2 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Stockwerk 1/4
IBG Real Estates bietet dieses Apartment mit einem Schlafzimmer mit Poolblick im Erdgeschoss…
$80,221
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Oblast Dobritsch, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Oblast Dobritsch, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein Studio im Wohnkomplex Sunny Day 6 im Ort Tankovo, n…
$48,960
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 1/4
Wir freuen uns, diese charmante Ein-Zimmer-Maisonette, in einem kleinen und gepflegten Kompl…
$96,870
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IBG REAL ESTATES LTD
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Wohnung 3 zimmer in Kawarna, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Kawarna, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, diese geräumige und schön eingerichtete 2-Zimmer-Wohnung im zwe…
$149,828
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, diese elegante Ein-Zimmer-Wohnung in der zweiten Etage des reno…
$66,835
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Wohnung in Rogachevo, Bulgarien
Wohnung
Rogachevo, Bulgarien
Möbliertes Haus in einem Hüttenkomplex nur 25 km von VarnaStandortDer Komplex befindet sich …
$165,674
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 126 m²
Stockwerk 3/4
Wir freuen uns, diese wunderschön renovierte Maisonette-Wohnung, in der charmanten Gegend, O…
$167,297
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Wohnung 3 zimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Topola, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 134 m²
Stockwerk 2/7
Wir bieten eine geräumige, möblierte Drei-Zimmer-Wohnung mit PANORAMA-MEERBLICK im Kaliakria…
$127,914
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Wohnung 2 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 2 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 2/5
IBG Real Estates freut sich, Ihnen diese schöne Ein-Zimmer-Wohnung im 2. Stock im renommiert…
$49,647
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Wohnung in Kranevo, Bulgarien
Wohnung
Kranevo, Bulgarien
Fläche 53 m²
Neues modernes Gebäude mit Blick auf das Meer und den Park im Feriendorf Kranevo, 28 km von …
$63,587
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Wohnung 4 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 4 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Stockwerk 3/3
ID 33567720 Es wird zum Verkauf angeboten: Dreistöckige Villa mit Panoramablick auf das Meer…
$202,000
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
Fläche 98 m²
Ein geschlossener Wohnkomplex in der Stadt Balchik an der nördlichen Schwarzmeerküste Bulgar…
$108,833
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Wohnung in Baltschik, Bulgarien
Wohnung
Baltschik, Bulgarien
3-stöckiges möbliertes Haus im Landkreis der malerischen Stadt Balchik.Vorteile- Ruhiger und…
$191,951
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Topola, Bulgarien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Topola, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen eine 2 Zimmer Wohnung in der prestigeträchtigen geschlo…
$83,798
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Nils Ott Real Estates
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Wohnung 3 zimmer in Baltschik, Bulgarien
Wohnung 3 zimmer
Baltschik, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 2/5
Wir freuen uns, diese Zwei-Zimmer-Wohnung im 2. Stock im Lighthouse Golf Resort, Balchik. Li…
$62,979
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Eigenschaftstypen in Oblast Dobritsch

1 Zimmer
2 Zimmer

Immobilienangaben in Oblast Dobritsch, Bulgarien

mit Garten
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