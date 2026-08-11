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Stadthäuser in Oblast Burgas, Bulgarien

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6 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 4 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Reihenhaus 4 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 153 m²
Etagenzahl 3
Grand Village: Luxus zweistöckiges Stadthaus mit Kamin und Bergblick!Auf der Suche nach der …
$204,495
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Reihenhaus in Ravda, Bulgarien
Reihenhaus
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen den exklusiven Neubau-Komplex Ravda Village, eine…
$301,839
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Reihenhaus in Burgas, Bulgarien
Reihenhaus
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Objektbeschreibung: Dieses charmante zweigeschossige Haus befindet sich in einer ruhigen, be…
$247,109
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TekceTekce
Reihenhaus in Kosharitsa, Bulgarien
Reihenhaus
Kosharitsa, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein attraktives Reihenhaus im Villenviertel Cholakova C…
$246,297
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Reihenhaus 4 zimmer in Burgas, Bulgarien
Reihenhaus 4 zimmer
Burgas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
Low annual maintenance fee - 400 euros! No commission from buyers! Real estate agency Hit P…
$360,676
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Reihenhaus 3 zimmer in Burgas, Bulgarien
Reihenhaus 3 zimmer
Burgas, Bulgarien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Wir bieten ein luxuriöses zweistöckiges Haus (Stadthaus) mit Swimmingpool im exklusiven Komp…
$426,757
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Immobilienangaben in Oblast Burgas, Bulgarien

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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