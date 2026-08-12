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Villen in Oblast Burgas, Bulgarien

;
Sweti Wlas
4
Nessebar
3
23 immobilienobjekte total found
Villa in Burgas, Bulgarien
Villa
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Objektbeschreibung: Zweistöckiges Haus mit fünf Zimmern im exklusiven Wohnkomplex Victoria H…
$443,335
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Villa in Burgas, Bulgarien
Villa
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 4
Fläche 300 m²
Objektbeschreibung: 8 Del Mar" - Leben am Meer. Ein Boutique-Komplex von nur 8 modernen Sta…
$451,048
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Villa in Nessebar, Bulgarien
Villa
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 936 m²
Objektbeschreibung: Haus mit Pool, privatem Garten und Meerwasserpool! Im malerischen Dorf K…
$365,406
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DD CO DEDD CO DE
Villa in Sosopol, Bulgarien
Villa
Sosopol, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Objektbeschreibung: AKTION zum 31.12.2025! VORSCHLAG DES KREED DES SEE! Erst jetzt bieten wi…
$639,460
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Villa in Pomorie, Bulgarien
Villa
Pomorie, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 146 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten ein geräumiges und sehr helles zweistöckiges Haus zum Verkauf…
$251,216
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Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Objektbeschreibung: Diese Immobilie befindet sich im **Venid Eco Village** in **Sveti Vlas**…
$751,841
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Villa 4 zimmer in Pomorie, Bulgarien
Villa 4 zimmer
Pomorie, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Etagenzahl 2
🏡Elegante Villa mit geräumigem Innenhof in Victoria Hill - Dokumente bereit!Wir bringen Ihne…
$437,957
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Villa 5 zimmer in Kosharitsa, Bulgarien
Villa 5 zimmer
Kosharitsa, Bulgarien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 3
Objektbeschreibung: 🏡 Objektbeschreibung Wir bieten eine exklusive 2-stöckige Villa mit pri…
$461,206
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Villa in Burgas, Bulgarien
Villa
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Objektbeschreibung: Dieses vollständig möblierte 5-Zimmer-Haus befindet sich im Stadtteil Ru…
$291,687
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Villa in Ravda, Bulgarien
Villa
Ravda, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
Objektbeschreibung: Dreistöckige Villa im Zentrum von Ravda, Bulgarien Wir freuen uns, Ihne…
$627,733
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Villa in Nessebar, Bulgarien
Villa
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Objektbeschreibung: Suchen Sie eine kompakte, komfortable und rentable Wohnung am Meer, ohne…
$75,251
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Villa in Lozenets, Bulgarien
Villa
Lozenets, Bulgarien
Fläche 6 670 m²
$3,57M
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Villa in Burgas, Bulgarien
Villa
Burgas, Bulgarien
Schlafräume 3
Fläche 500 m²
Objektbeschreibung: Nur 250 Meter vom Sandstrand entfernt und mit Meerblick! Top-Preis! Nur …
$379,679
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Villa in Aheloy, Bulgarien
Villa
Aheloy, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Objektbeschreibung: Zum Verkauf steht ein freistehendes 4-Zimmer-Haus in der geschlossenen W…
$127,829
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Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 301 m²
Objektbeschreibung: **Venid Eco Village** ist ein geschlossener Wohnkomplex in Sveti Vlas, e…
$2,08M
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Villa in Nessebar, Bulgarien
Villa
Nessebar, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 210 m²
Objektbeschreibung: Wir bieten Ihnen ein wunderschönes, dreistöckiges Neubauhaus mit traumha…
$308,311
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Villa in Oblast Burgas, Bulgarien
Villa
Oblast Burgas, Bulgarien
Schlafräume 6
Fläche 180 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine großartige Gelegenheit, in ein geräumiges, d…
$259,210
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Villa 4 zimmer in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa 4 zimmer
Sweti Wlas, Bulgarien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
🏡 Status Eco-Villa mit Meer Panorama und eigener Sauna: ECO VILLAGE LCDWir bieten zum Verkau…
$610,508
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Villa in Ajtos, Bulgarien
Villa
Ajtos, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 129 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein modernes 3-Zimmer-Haus in Aytos. Es liegt nur…
$239,797
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Villa 7 zimmer in Obsor, Bulgarien
Villa 7 zimmer
Obsor, Bulgarien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 500 m²
$194,703
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Villa in Kosharitsa, Bulgarien
Villa
Kosharitsa, Bulgarien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 1
Wir bieten ein neues modernes Haus im Bau im Dorf Kosharitsa ohne Wartungsgebühren zu kaufen…
$175,449
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Villa in Sweti Wlas, Bulgarien
Villa
Sweti Wlas, Bulgarien
Schlafräume 2
Fläche 122 m²
Charming gated complex "Eco Villas" located in an ideal location - at the foot of the Stara …
$273,326
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Villa in Oblast Burgas, Bulgarien
Villa
Oblast Burgas, Bulgarien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Stockwerk 2
Zweistöckiges Haus zum Verkauf im Zentrum von Sredets, nur 30 km von Burgas. Gemütliches Hau…
$122,001
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Immobilienangaben in Oblast Burgas, Bulgarien

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
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