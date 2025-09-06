Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Nord-Albanien
  4. Langfristige Vermietung
  5. Hotel

Langfristige Miete von Hotels in Nord-Albanien, Albanien

1 immobilienobjekt total found
Hotel 170 m² in Durrës, Albanien
Hotel 170 m²
Durrës, Albanien
Zimmer 38
Schlafräume 19
Anzahl der Badezimmer 19
Fläche 170 m²
Stockwerk 1/5
Das Hotel befindet sich auf einer Nebenstraße in Golem, Durres. Das Anwesen verfügt über ein…
$19,886
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
AFS Real Estate Management
Sprachen
English, Русский, Українська
Realting.com
