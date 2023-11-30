Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Армения
  3. Жилая
  4. Особняки

Особняки в Армении

Особняк В архив
Очистить
9 объектов найдено
Особняк 2 спальни в Джрвеж, Армения
Особняк 2 спальни
Джрвеж, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом в 1-м районе общины Дзорахпюр Котайкской области,…
€182,107
Оставить заявку
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 2
Продается двухэтажный особняк, г. Ереван, административный район Арабкир, проспект Комитаса,…
€213,975
Оставить заявку
Особняк 3 спальни в Ереван, Армения
Особняк 3 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж 3/3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, в городе Ереван, административный район Шенгавит…
€245,844
Оставить заявку
Особняк 6 спален в Ереван, Армения
Особняк 6 спален
Ереван, Армения
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 505 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный отдельно стоящий дом, в городе Ереване, на улице Давит-Бека, администр…
€546,320
Оставить заявку
Особняк 2 спальни в Ереван, Армения
Особняк 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продается 2-й этаж двухэтажного частного дома, в городе Ереване, на улице Котовского, админи…
€136,580
Оставить заявку
Особняк 2 спальни в Ереван, Армения
Особняк 2 спальни
Ереван, Армения
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Продается трехэтажный особняк, г. Ереван, административный район Арабкир, на улице братьев О…
€1,00 млн
Оставить заявку
Особняк 7 спален в Мргашен, Армения
Особняк 7 спален
Мргашен, Армения
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 578 м²
Количество этажей 3
€355,108
Оставить заявку
Особняк 4 спальни в Егвард, Армения
Особняк 4 спальни
Егвард, Армения
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
€204,870
Оставить заявку
Особняк 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Ереван, Армения
Особняк 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Ереван, Армения
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается трехэтажный частный дом, в городе Ереван, на 1-й улице административного района Да…
€464,372
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Армении

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти