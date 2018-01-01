Новая резиденция Tulip с бассейном и садами, JVC, Дубай, ОАЭ

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в City Walk, известной как Thyme от Meraas
Основные моменты;
Образ жизни в пышном зеленом ландшафте
Доступны привлекательные и гибкие варианты плана платежей
Дикий спектр услуг и удобств в отличие от любого другого сообщества
Идеально подходит для быстрого и удобного доступа к основным достопримечательностям
Удобства и удобства;
1 спальня
1 ванна
без мебели
BUA; 834 кв.
Прачечная
Зона коммунальных услуг
Открытая кухня
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
24 × 7 Безопасность
Доступ к пляжу
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Ресторан и Кафе
Фитнес-центр
Столовая и розничная торговля
Вид на море
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
Больничная зона
Спа и Сауна
Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт
Водная активность
Школа и Институт
Йога и Медитация
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828
Резиденция располагает парком, бассейном, тренажерным залом, спортивными площадками, беговыми и велосипедными дорожками, детской площадкой, магазинами, ресторанами и кафе, зоной барбекю.
Окончание строительства - октябрь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Международный аэропорт Дубай - 28 минут
Дубай Молл - 29 минут
Бурдж-аль-Араб - 24 минуты
Дубай Марина - 27 минут
Комплекс будет состоять из трех башен, которые будут построены в ультрасовременном дизайне с морскими линиями и тщательным вниманием к каждой детали, и будут обращены к Дубай Марине и Персидскому заливу. Как только вы полюбуетесь комплексом, динамичная архитектура заставит вас влюбиться в разработку. На дизайн Sobha Seahavens повлияли роскошные яхты, ветер и море.
Квартиры с 1-4 спальнями доступны для покупки среди 67-этажных квартир Tower 1. Кухни будут доставлены полностью меблированными, с сантехникой Miele, мраморными столешницами и твердыми поверхностями. Современная бытовая техника и системы умного дома также будут доступны в Sobha Seahaven.
Жителям будут доступны пейзажный бассейн, спортивные площадки, в том числе зона для занятий йогой, аэробикой и скейт-парк, а также оздоровительный клуб, сауна и парные. Допускается размещение с домашними животными, а также услуги парковщика и консьержа.