Новая резиденция Tulip с бассейном и садами, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €500,000

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные апартаменты с 1 спальней, расположенные в City Walk, известной как Thyme от Meraas Основные моменты; Образ жизни в пышном зеленом ландшафте Доступны привлекательные и гибкие варианты плана платежей Дикий спектр услуг и удобств в отличие от любого другого сообщества Идеально подходит для быстрого и удобного доступа к основным достопримечательностям Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 834 кв. Прачечная Зона коммунальных услуг Открытая кухня Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона 24 × 7 Безопасность Доступ к пляжу Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Фитнес-центр Столовая и розничная торговля Вид на море Бассейн тренажерный зал Район барбекю Больничная зона Спа и Сауна Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Водная активность Школа и Институт Йога и Медитация Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 2828