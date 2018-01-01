Новый комплекс вилл Fairway Villas 2 с бассейнами и полем для гольфа рядом с аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Umm Al Quwain, ОАЭ

от €439,485

146–220 м² 2

Сдача в: 2025

Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Турции и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Masaar Sequoia – новый мультифункциональный жилой комплекс от застройщика Arada Developers. Данный комплекс является шестой фазой масштабного проекта Masaar, который завоевал популярность среди инвесторов. Данный проект включает в себя эксклюзивную коллекцию таунхаусов с 2-спальнями и роскошных вилл с 4-6 спальнями, расположенных на лоне первозданной природы, в самом окружении озелененных пространств. Все резиденции выполнены в современном стиле, где преобладают нотки хай-тек и минимализм. Функциональные и продуманные планировки создают комфортное жилое пространство. Общая жилая площадь резиденций варьируется от 182 до 820 квадратных метров, что позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские проекты. Налаженная инфраструктура сообщества дает резидентам доступ к исключительным удобствам: - Потрясающие панорамные виды на лесные массивы и зеленые лужайки; - Зоны для занятий йогой; - Беговые и велосипедные дорожки; - Открытые бассейны; - Спортивные площадки; - Парковка для резидентов; - Зоны для барбекю и пикников; - Общественный центр. Расположение: Одна из особенностей проекта Sequoia – стратегически выгодное местоположение и развитая инфраструктура. Для отдыха и проведения своего досуга жителям не придется покидать пределы сообщества: все располагается в непосредственной близости. Жилой комплекс располагается в самом сердце природных ландшафтов Шарджи, но в то же время обеспечивает беспрепятственный доступ к значимым и важным объектам. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!