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  3. Новый комплекс вилл Fairway Villas 2 с бассейнами и полем для гольфа рядом с аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Новый комплекс вилл Fairway Villas 2 с бассейнами и полем для гольфа рядом с аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,40 млн
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7
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О комплексе

Предлагаются просторные современные виллы с террасами и парковочными местами.

Резиденция располагает полем для гольфа на 18 лунок, парком, бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, многофункциональным залом, тренажерным залом, беговой дорожкой.

Окончание строительства - декабрь 2026 года.

Расположение и объекты поблизости

Резиденция находится рядом с международным аэропортом, достопримечательностями и бизнес-центрами.

  • Международный аэропорт - 7 минут езды
  • Экспо-Сити - 10 минут езды
  • Дубай Марина - 20 минут езды
  • Даунтаун Дубай - 30 минут езды
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новый комплекс вилл Fairway Villas 2 с бассейнами и полем для гольфа рядом с аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
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от
€1,40 млн
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