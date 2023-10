Резиденция премиум класса Candice Acacia с бассейном и спа-центром, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €247,048

82–280 м² 3

Сдача в: 2025

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты The Paragon с выгодной локацией и главным экономическим центром Дубая. Хотите приобрести апартаменты с удобной локацией и главными экономическими центрами Дубая? Тогда Вам идеально подойдёт жилой комплекс The Paragon by IGO. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Paragon by IGO - современные апартаменты с системой "умный дом" , 21 этажный жилой комплект с квартирами от формата studio до просторных апартаментов с тремя спальнями. Идеально расположенный рядом с Даунтауном и главными экономическими центрами Дубая. Каждая квартира ультрасовременна с безупречной эстетикой и может похвастаться панорамным видом на канал Дубая или пышные виды на парк внизу. ОСОБЕННОСТИ: ▪ Балконы с видом на Дубайский канал, Бурдж-Халифа и панораму города ▪ Прямой доступ к парковым зонам ▪ Апартаменты оборудованы мебелью и бытовой техникой ▪ Бассейны, тренажерный зал, корт для сквоша, кинотеатр, коворкинг, бизнес-центр, барбекю-зона, симуляторы гольфа и тенниса План платежей: - 10% бронирование - 40% во время строительства - 50 % при завершении строительства БОНУС! - Скидка 100% на сбор Земельного департамента Мы гарантируем безопасную сделку с застройщиком, юридическое сопровождение на каждом этапе сделки. Только надёжные объекты недвижимости! Заинтересовало предложение? Позвоните нам, и мы предоставим полную информацию по приобретению апартаментов!