Резиденция премиум класса Candice Acacia с бассейном и спа-центром, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €388,479

90 м² 1

Сдача в: 2025

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Maimoon Gardens – это новый жилой комплекс, который относится к категории элитной недвижимости Дубая и разрабатывается компанией Fakhruddin Properties. Комплекс будет состоять из двух 50-этажных башен с общей зоной на подиуме. Здание разместится в районе Jumeirah Village Circle (JVC) рядом с торговым центром Circle Mall и выездом на крупную автомагистраль. В новом жилом комплексе будут располагаться торговые и офисные помещения, студии, а также имеющие от одной до трех спален апартаменты с разными вариантами планировок. В студиях предусмотрены открытая кухня, один санузел, общая зона спальни и гостиной, уютный балкон. В планировке апартаментов с одной спальней имеется кухня открытого типа, один санузел, общая зона столовой и гостиной, а также балкон. В квартирах с двумя и тремя спальнями будет кухня открытого типа с островом, помещение для установки стиральной машины, два или три санузла, столовая и гостиная с выходом на балкон. На территории жилого комплекса будут доступны различные удобства. В том числе: - открытый бассейн с зоной отдыха у воды; - ландшафтные сады; - зоны отдыха в окружении деревьев на открытом подиуме; - детские площадки; - фитнес-залы; - открытые спортивные площадки; - крытая парковка; - волейбольная площадка; - баскетбольная площадка; - уютная озелененная зона для медитации; - магазины. Расположение: Maimoon Gardens находится в популярном жилом районе Дубая ‒ JVC ‒ с отличной инфраструктурой. Здесь работает общественный транспорт, есть несколько парков, множество магазинов, ресторанов и большой торговый центр. Благодаря близости нового комплекса к крупной дорожной развязке будущие жители смогут быстро добираться до ключевых районов эмирата. Например, за 20 минут можно доехать на автомобиле до популярного района Downtown Dubai с самым высоким в мире небоскребом Burj Khalifa. Всего 10 минут потребуется на дорогу до пляжа Sufouh Beach с белоснежным песком и прекрасными условиями для морского отдыха. Экономическая привлекательность: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!