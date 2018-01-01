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Резиденция премиум класса Candice Acacia с бассейном и спа-центром, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€266,109
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4
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О комплексе

Резиденция располагает рестораном и кафе, парковкой, консьерж-сервисом, детской игровой зоной, открытым бассейном и джакузи, тренажерным залом, спа-центром.

Расположение и объекты поблизости
  • Даунтаун Дубай - 25 минут
  • Дубай Марина - 15 минут
  • Аэропорт - 30 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Резиденция премиум класса Candice Acacia с бассейном и спа-центром, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€266,109
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Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты The Paragon с выгодной локацией и главным экономическим центром Дубая. Хотите приобрести апартаменты с удобной локацией и главными экономическими центрами Дубая? Тогда Вам идеально подойдёт жилой комплекс The Paragon by IGO. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Paragon by IGO - современные апартаменты с системой "умный дом" , 21 этажный жилой комплект с квартирами от формата studio до просторных апартаментов с тремя спальнями. Идеально расположенный рядом с Даунтауном и главными экономическими центрами Дубая. Каждая квартира ультрасовременна с безупречной эстетикой и может похвастаться панорамным видом на канал Дубая или пышные виды на парк внизу. ОСОБЕННОСТИ: ▪ Балконы с видом на Дубайский канал, Бурдж-Халифа и панораму города ▪ Прямой доступ к парковым зонам ▪ Апартаменты оборудованы мебелью и бытовой техникой ▪ Бассейны, тренажерный зал, корт для сквоша, кинотеатр, коворкинг, бизнес-центр, барбекю-зона, симуляторы гольфа и тенниса План платежей: - 10% бронирование - 40% во время строительства - 50 % при завершении строительства БОНУС! - Скидка 100% на сбор Земельного департамента Мы гарантируем безопасную сделку с застройщиком, юридическое сопровождение на каждом этапе сделки. Только надёжные объекты недвижимости! Заинтересовало предложение? Позвоните нам, и мы предоставим полную информацию по приобретению апартаментов!
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Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Центральном парке, City Walk, известном как Erin от Meraas. Основные моменты; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 1310 кв. полезность Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю 24/7 Безопасность Доступ к пляжу Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Вид на море больница Спа и Сауна Водная активность Бег, Бег и Велоспорт Йога и Медитация Парк собак Теннис, Сквош и Баскетбольный корт Настольный игровой стол Область событий Функциональная комната питомник Павильоны для пикников Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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