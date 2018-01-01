Резиденция премиум класса Candice Acacia с бассейном и спа-центром, Jebel Ali Village, Дубай, ОАЭ

Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости.
Апартаменты The Paragon с выгодной локацией и главным экономическим центром Дубая.
Хотите приобрести апартаменты с удобной локацией и главными экономическими центрами Дубая? Тогда Вам идеально подойдёт жилой комплекс The Paragon by IGO.
Мы предоставим Вам:
- Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков;
- Гарантию ежегодного дохода от инвестиций;
- Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет;
- Бесплатное юридическое сопровождение;
- Гарантию безопасности переводов при сделке;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты;
- Покажем лично объект в Дубае или онлайн;
- Помощь в переводе денежных средств для оплаты.
Paragon by IGO - современные апартаменты с системой "умный дом" , 21 этажный жилой комплект с квартирами от формата studio до просторных апартаментов с тремя спальнями. Идеально расположенный рядом с Даунтауном и главными экономическими центрами Дубая.
Каждая квартира ультрасовременна с безупречной эстетикой и может похвастаться панорамным видом на канал Дубая или пышные виды на парк внизу.
ОСОБЕННОСТИ:
▪ Балконы с видом на Дубайский канал, Бурдж-Халифа и панораму города
▪ Прямой доступ к парковым зонам
▪ Апартаменты оборудованы мебелью и бытовой техникой
▪ Бассейны, тренажерный зал, корт для сквоша, кинотеатр, коворкинг, бизнес-центр, барбекю-зона, симуляторы гольфа и тенниса
План платежей:
- 10% бронирование
- 40% во время строительства
- 50 % при завершении строительства
БОНУС!
- Скидка 100% на сбор Земельного департамента
Мы гарантируем безопасную сделку с застройщиком, юридическое сопровождение на каждом этапе сделки. Только надёжные объекты недвижимости!
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Maimoon Gardens – это новый жилой комплекс, который относится к категории элитной недвижимости Дубая и разрабатывается компанией Fakhruddin Properties. Комплекс будет состоять из двух 50-этажных башен с общей зоной на подиуме. Здание разместится в районе Jumeirah Village Circle (JVC) рядом с торговым центром Circle Mall и выездом на крупную автомагистраль.
В новом жилом комплексе будут располагаться торговые и офисные помещения, студии, а также имеющие от одной до трех спален апартаменты с разными вариантами планировок. В студиях предусмотрены открытая кухня, один санузел, общая зона спальни и гостиной, уютный балкон. В планировке апартаментов с одной спальней имеется кухня открытого типа, один санузел, общая зона столовой и гостиной, а также балкон. В квартирах с двумя и тремя спальнями будет кухня открытого типа с островом, помещение для установки стиральной машины, два или три санузла, столовая и гостиная с выходом на балкон.
На территории жилого комплекса будут доступны различные удобства. В том числе:
- открытый бассейн с зоной отдыха у воды;
- ландшафтные сады;
- зоны отдыха в окружении деревьев на открытом подиуме;
- детские площадки;
- фитнес-залы;
- открытые спортивные площадки;
- крытая парковка;
- волейбольная площадка;
- баскетбольная площадка;
- уютная озелененная зона для медитации;
- магазины.
Расположение:
Maimoon Gardens находится в популярном жилом районе Дубая ‒ JVC ‒ с отличной инфраструктурой. Здесь работает общественный транспорт, есть несколько парков, множество магазинов, ресторанов и большой торговый центр.
Благодаря близости нового комплекса к крупной дорожной развязке будущие жители смогут быстро добираться до ключевых районов эмирата. Например, за 20 минут можно доехать на автомобиле до популярного района Downtown Dubai с самым высоким в мире небоскребом Burj Khalifa. Всего 10 минут потребуется на дорогу до пляжа Sufouh Beach с белоснежным песком и прекрасными условиями для морского отдыха.
Экономическая привлекательность:
- Комиссия 0%;
- Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления;
- Рентабельность инвестиций от 7%;
- Беспроцентная рассрочка;
- Высокий спрос арендаторов;
- Только надёжные застройщики;
- Безопасная сделка.
Плюсы работы с нами:
- Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением.
- Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни.
- Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае.
- Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку.
- Работаем без комиссии.
Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Центральном парке, City Walk, известном как Erin от Meraas.
Основные моменты;
1 спальня
1 ванна
без мебели
BUA; 1310 кв.
полезность
Балкон / Терраса
Лобби, Лифт и Зона ожидания
Приемная зона
Бассейн
тренажерный зал
Район барбекю
24/7 Безопасность
Доступ к пляжу
Медицинский центр
Детская игровая площадка
Ресторан и Кафе
Столовая и розничная торговля
Вид на море
больница
Спа и Сауна
Водная активность
Бег, Бег и Велоспорт
Йога и Медитация
Парк собак
Теннис, Сквош и Баскетбольный корт
Настольный игровой стол
Область событий
Функциональная комната
питомник
Павильоны для пикников
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284