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  3. Новая резиденция Pearl House с бассейном и зеленой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Pearl House с бассейном и зеленой зоной, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€220,762
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3
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О комплексе

Предлагаются меблированные апартаменты с балконами.

Резиденция располагает клубом, тренажерным залом, бассейном на крыше, зеленой зоной, парковкой, детской площадкой.

Окончание строительства - середина 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Телевизор Samsung 65 дюймов
  • iMac 24 дюйма
  • Бытовая техника Bosch
  • Система "умный дом" Alexa
Расположение и объекты поблизости
  • Mall of Emirates - 15 минут
  • Бурдж-Аль-Араб - 20 минут
  • Дубай Марина - 20 минут
  • Даунтаун Дубай - 20 минут
  • Дубай Молл - 20 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 28 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
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€220,762
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