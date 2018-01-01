Новая резиденция Senses с зонами отдыха рядом с достопримечательностями, Meydan, Дубай, ОАЭ

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Canal Crown в Business Bay Dubai — это недавно запущенный проект DAMAC Properties, одного из ведущих застройщиков элитной недвижимости на Ближнем Востоке. Damac Canal Crown — новый 39-этажный высотный комплекс. Проект расположен в самом сердце Business Bay, откуда открывается потрясающий вид на Дубайский канал и культовую Бурдж-Халифа.
Инфраструктура:
- Спортзал;
- Рестораны;
- Бассейн;
- Парковка;
- Камеры видеонаблюдения;
- Супермаркет;
- Детская игровая площадка;
- Мечеть;
- Спортивные сооружения;
- Зона барбекю.
Расположение:
- Дубай Молл находится в 5 минутах.
- Пляж Джумейра в 10 минутах.
- Музей будущего в 10 минутах.
- Бурдж Аль Араб в 15 минутах.
- Международный аэропорт Дубая находится в 20 минутах.
- Дубай Марина в 25 минутах.
Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в ОАЭ. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить полностью 2-комнатную квартиру, расположенную в Ливате, Арджан, Дубай.
Удобства и удобства;
- 2 спальни
- 3 ванны
- полностью меблирована
- БУА; 1236 кв
- Столовая
- Открытая кухня
- Область обучения и магазина
- Пороховая комната
- Прогулка в шкафу
- Балкон и Терраса
- Лобби, Лифт и Зона ожидания
- Приемная зона
- зона барбекю
- Бассейн
- Тренажерный зал
- Столовая и розничная торговля
- Ресторан и Кафе
- Детская игровая площадка
- Детский бассейн и бассейн
- Всплеск фонтана
- Электронные игровые комнаты
- беседка
- Кофейный бар
- Фитнес-студия
- Оздоровительный и оздоровительный центр
- Клубная комната
- Огненная яма
- Кинотеатр
- Бизнес Центр
- Школа и Институт
- Супермаркет и Торговая зона
- Беговая дорожка, Велоспорт и Бег трусцой
- Зона йоги и медитации
Места поблизости;
- Dubai Hills Mall - 05 минут
- Шейх Зайед Роуд - 10 минут
- Бурдж Аль Араб - 10 минут
- Торговый центр Эмиратов - 10 минут
- Бизнес Бэй - 20 минут
- Центр города Дубай - 20 минут
- Международный аэропорт Дубая - 25 минут
Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в
Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность!
- Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду;
- Недвижимость растет в цене на 5-7% в год;
- Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет;
- Лучшие объекты по самым выгодным ценам;
- Сильная ликвидность;
- Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду;
- Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей.
Апартаменты для семейного проживания в новом комплексе Vita Grande в районе Jumeirah Village Circle!
Каждая резиденция тщательно спроектирована, чтобы обеспечить первоклассный уровень жизни, с дизайнерской внутренней отделкой, изобилием удобств.
Современные удобства на территории включают в себя: тренажерный зал, бассейн, детскую игровую зону, открытый кинотеатр, открытую гостиную и лаунж-зоны на крыше.
Расположение:
- Jumeirah Village Triangle (JVT) – 10 минут/3,5 км.
- Торговый центр Al Khail Avenue – 15 минут/6 км.
- Дубай Марина – 20 минут/14 км.
- Молл Эмиратов – 20 минут/17 км.
- Дубай Спорт Сити – 15 минут/7 км.
План оплаты:
5% - бронирование
45% - на стадии строительства
10% - при передаче объекта
40% - после сдачи объекта
Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!