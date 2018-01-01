Новая резиденция Senses с зонами отдыха рядом с достопримечательностями, Meydan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €211,074

Сдача в: 2024

Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильная ликвидность; - Высокий доход 5-8% при годовой сдаче в аренду; - Минимальная сумма инвестиции 1100000 рублей. Апартаменты для семейного проживания в новом комплексе Vita Grande в районе Jumeirah Village Circle! Каждая резиденция тщательно спроектирована, чтобы обеспечить первоклассный уровень жизни, с дизайнерской внутренней отделкой, изобилием удобств. Современные удобства на территории включают в себя: тренажерный зал, бассейн, детскую игровую зону, открытый кинотеатр, открытую гостиную и лаунж-зоны на крыше. Расположение: - Jumeirah Village Triangle (JVT) – 10 минут/3,5 км. - Торговый центр Al Khail Avenue – 15 минут/6 км. - Дубай Марина – 20 минут/14 км. - Молл Эмиратов – 20 минут/17 км. - Дубай Спорт Сити – 15 минут/7 км. План оплаты: 5% - бронирование 45% - на стадии строительства 10% - при передаче объекта 40% - после сдачи объекта Инвестиции в Объединенные Арабские Эмираты - одно из наиболее актуальных направлений на сегодняшний день. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!