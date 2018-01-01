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Новая резиденция Senses с зонами отдыха рядом с достопримечательностями, Meydan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,22 млн
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9
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О комплексе

Резиденция располагает бассейнами, спа-центром, зонами отдыха и зоной для занятий йогой, зоной барбекю, детским парком, тренажерным залом, торговым центром.

Окончание строительства - июнь 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 10 минут
  • Дубай Опера - 10 минут
  • Дубай Молл - 15 минут
  • Аэропорт - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 25 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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от
€1,22 млн
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