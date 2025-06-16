Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.

Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме
Tonino Lamborghini Residences — премиальный брендированный комплекс от застройщика BNW Developments на острове Аль‑Марджан (эмират Рас‑эль‑Хайма). Проект воплощает концепцию роскошного курортного образа жизни и обещает высокую инвестиционную отдачу.
Ключевые особенности проекта
План оплаты 70/30:
Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: до 4 квартала 2028 года
Форма оплаты:
Архитектурная концепция
Дизайн комплекса вдохновлён прибрежным ландшафтом:
Инфраструктура и удобства
Комплекс предлагает полный спектр сервисов для комфортной жизни: