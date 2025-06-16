  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.

Жилой комплекс Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме.

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
$460,177
18
ID: 33350
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 14.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Рас-эль-Хайма

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Tonino Lamborghini Residences: элитная жизнь на берегу моря в Рас‑эль‑Хайме

Tonino Lamborghini Residences — премиальный брендированный комплекс от застройщика BNW Developments на острове Аль‑Марджан (эмират Рас‑эль‑Хайма). Проект воплощает концепцию роскошного курортного образа жизни и обещает высокую инвестиционную отдачу.

Ключевые особенности проекта

  • Цена: от 1.69 млн. AED до 46.41 млн. AED
  • Площадь: от 37,7 м2 до 842,6 м2
  • Бренд: Tonino Lamborghini (международный премиальный бренд)
  • Локация: остров Аль‑Марджан, Рас‑эль‑Хайма
  • Типы жилья:
    • студии
    • апартаменты с 1–3 спальнями
    • пентхаусы
    • виллы и особняки
  • Состояние квартир: полностью меблированы
  • Сдача объекта: 4 квартал 2028 года

План оплаты 70/30:

Первый взнос: 20%
Без% рассрочка: до 4 квартала 2028 года

  • 10 % — при бронировании
  • 60 % — в процессе строительства
  • 30 % — по завершении строительства

Форма оплаты:

  • Банковские переводы
  • Криптовалюта - USDT, BTC, ETH
  • Принимаем наличные в России - Рубли, Евро, Доллары

Архитектурная концепция
Дизайн комплекса вдохновлён прибрежным ландшафтом:

  • плавные линии и каскадные террасы
  • небесные сады
  • панорамное остекление
  • продуманная ориентация квартир для максимального вида на море и приватности

Инфраструктура и удобства
Комплекс предлагает полный спектр сервисов для комфортной жизни:

  • взрослый и детский бассейны
  • прямой доступ к пляжу
  • СПА‑центр
  • крытые тренажёрные залы и открытые фитнес‑зоны
  • зона кроссфита
  • кинотеатр и клуб
  • библиотека и коворкинг
  • конференц‑залы
  • детские игровые площадки (крытые и открытые)
  • зоны барбекю и для пикника
  • рестораны, кафе и магазины
  • благоустроенные пешеходные дорожки
  • крытая парковка
  • система «умный дом»
  • круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Местонахождение на карте

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Еда и напитки

