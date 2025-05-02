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Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$505,270
18.05.2025
$505,270
17.05.2025
$503,403
16.05.2025
$503,742
14.05.2025
$507,797
13.05.2025
$502,382
11.05.2025
$501,299
10.05.2025
$502,975
09.05.2025
$498,890
08.05.2025
$497,075
07.05.2025
$498,788
14.04.2025
$496,548
13.04.2025
$496,840
12.04.2025
$498,695
11.04.2025
$509,963
10.04.2025
$512,041
09.04.2025
$514,618
08.04.2025
$514,296
06.04.2025
$514,596
05.04.2025
$509,908
04.04.2025
$516,725
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ID: 22282
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395377
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Bay Grove Residences — уникальный жилой проект, который подарит вам непревзойденный стиль жизни у самого моря. Здесь каждый найдет что-то для себя: от спокойных прогулок вдоль воды до захватывающих водных видов спорта. Элегантные квартиры, расположенные в четырех жилых зданиях, предлагают вам возможность насладиться жизнью в окружении природы.

К приобретению предлагаются просторные апартаменты с 1-3 спальнями, а также роскошные дуплексы и пентхаусы с 4 спальнями. Каждая квартира продумана до мелочей, а стильные интерьеры позволяют создать атмосферу домашнего уюта. Панорамные окна наполняют пространство естественным светом, а приватные террасы становятся идеальным местом для отдыха и развлечений. Просторные кухни оснащены современной бытовой техникой.

В комплексе расположено множество удобств. Зонированный клубный дом и лаунж для жителей предлагают комфортное место для общения и встреч с соседями. Детские игровые зоны включают в себя как крытые, так и открытые пространства, что поможет вашим детям развиваться и весело проводить время независимо от погоды. Также предусмотрены удобства для активного отдыха, такие как фитнес-центр и зоны для йоги. Вы сможете наслаждаться специально оборудованными зонами для барбекю, проводить время на пляже, прогуливаться по живописной набережной или просто расслабляться у инфинити-бассейна с панорамными видами на морскую гладь. Bay Grove Residences — новый стиль жизни, где каждый день дарит новые впечатления и эмоции.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детские игровые площадки и комнаты
  • Сады
  • Фитнес-центр
  • Круглосуточная охрана
  • Пространства для коворкинга и развлечений
  • Зона барбекю
  • Беговые и велодорожки
  • Доступ к пляжу
  • Клубный дом

Рассрочка (70/30)

Окончание строительства - сентябрь 2028 года.

Удобства и оснащение в доме

Без мебели, с бытовой техникой

Расположение и объекты поблизости

Этот престижный комплекс располагается на живописных берегах, где городская энергия гармонично сочетается с атмосферой жизни на берегу моря. Dubai Islands — это настоящая жемчужина, расположенная всего в нескольких километрах от центра Дубая. Острова предлагают более 50 километров живописной набережной и 20 километров пляжей с белоснежным песком. Новые мосты, такие как Infinity Bridge, обеспечивают легкий доступ к культурной жизни города, позволяя вам оставаться на связи с его историей и энергией. Это место, где природа встречается с современными удобствами: обширные парки, великолепные поля для гольфа и удобства для всей семьи создают уникальную атмосферу, которая заставит вас забыть о повседневной суете.

  • Infinity Bridge - 6 минут
  • The Elite English School - 6 минут
  • Dubai Hospital - 8 минут
  • Pristine Private School Main Campus - 14 минут
  • Burjuman Mall - 18 минут
  • Dubai International Airport - 18 минут
  • Port Rashid - 19 минут
  • Dubai Mall - 25 минут
  • Downtown Dubai - 26 минут
  • Al Mamzar Beach Park - 26 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$505,270
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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