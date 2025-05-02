Жилой комплекс Новый комплекс Bay Grove Residences с выходом на пляж в современном и живописном районе Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Bay Grove Residences — уникальный жилой проект, который подарит вам непревзойденный стиль жизни у самого моря. Здесь каждый найдет что-то для себя: от спокойных прогулок вдоль воды до захватывающих водных видов спорта. Элегантные квартиры, расположенные в четырех жилых зданиях, предлагают вам возможность насладиться жизнью в окружении природы.

К приобретению предлагаются просторные апартаменты с 1-3 спальнями, а также роскошные дуплексы и пентхаусы с 4 спальнями. Каждая квартира продумана до мелочей, а стильные интерьеры позволяют создать атмосферу домашнего уюта. Панорамные окна наполняют пространство естественным светом, а приватные террасы становятся идеальным местом для отдыха и развлечений. Просторные кухни оснащены современной бытовой техникой.

В комплексе расположено множество удобств. Зонированный клубный дом и лаунж для жителей предлагают комфортное место для общения и встреч с соседями. Детские игровые зоны включают в себя как крытые, так и открытые пространства, что поможет вашим детям развиваться и весело проводить время независимо от погоды. Также предусмотрены удобства для активного отдыха, такие как фитнес-центр и зоны для йоги. Вы сможете наслаждаться специально оборудованными зонами для барбекю, проводить время на пляже, прогуливаться по живописной набережной или просто расслабляться у инфинити-бассейна с панорамными видами на морскую гладь. Bay Grove Residences — новый стиль жизни, где каждый день дарит новые впечатления и эмоции.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Детские игровые площадки и комнаты

Сады

Фитнес-центр

Круглосуточная охрана

Пространства для коворкинга и развлечений

Зона барбекю

Беговые и велодорожки

Доступ к пляжу

Клубный дом

Рассрочка (70/30)

Окончание строительства - сентябрь 2028 года.

Удобства и оснащение в доме

Без мебели, с бытовой техникой

Расположение и объекты поблизости

Этот престижный комплекс располагается на живописных берегах, где городская энергия гармонично сочетается с атмосферой жизни на берегу моря. Dubai Islands — это настоящая жемчужина, расположенная всего в нескольких километрах от центра Дубая. Острова предлагают более 50 километров живописной набережной и 20 километров пляжей с белоснежным песком. Новые мосты, такие как Infinity Bridge, обеспечивают легкий доступ к культурной жизни города, позволяя вам оставаться на связи с его историей и энергией. Это место, где природа встречается с современными удобствами: обширные парки, великолепные поля для гольфа и удобства для всей семьи создают уникальную атмосферу, которая заставит вас забыть о повседневной суете.