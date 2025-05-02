Жилой комплекс Новый уникальный комплекс вилл The Wilds (Ravenna Residences Villa) с заповедниками и спа-центром, South of Dubai, ОАЭ

Добро пожаловать в The Wilds – уникальный жилой проект, который объединяет комфорт современной жизни с первозданной природой. Здесь, среди пышной зелени и живописных ландшафтов, вас ждет коллекция роскошных вилл, идеально подходящих для тех, кто ценит уединение. В проекте будет уникальное благоустройство, состоящие из пышных зеленых насаждений, чтобы подарить резидентам возможность жить в окружении живой природы, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом, не покидая динамичного мегаполиса.

В The Wilds представлены элегантные виллы Cassia и Ravenna Residences с тремя, четырьмя и пятью спальнями. Просторные резиденции отличаются продуманной архитектурой, современными интерьерами и панорамными окнами, которые наполняют дома естественным светом. Виллы располагаются на больших земельных участках, обеспечивая уединение и личное пространство. Открытые террасы, частные сады и великолепные виды на природные парки делают этот проект воплощением спокойствия и уюта. На территории The Wilds предусмотрена обширная инфраструктура, включающая спа-центр, оздоровительный клуб, бассейны, баскетбольные площадки и теннисные корты, зоны для наблюдения за птицами и звездами, площадки для йоги и медитации, а также органический фермерский рынок.

Удобства:

Бассейны

Центральный парк

Заповедные уголки для изучения дикой природы

Прогулочные маршруты и велодорожки

Детские игровые зоны и площадки для приключений

Оздоровительный клуб

Баскетбольная площадка

Теннисный и падел корты

Современный тренажерный зал

Студия йоги

Спа-центр

Органический фермерский рынок

Зарядные станции для электромобилей

Эксклюзивный The Nest Signature Pavilion (центр взаимодействия с природой)

Открытые пространства для пикников и встреч с друзьями

Окончание строительства - 2 квартал 2029 года.

Рассрочка (65/35)

Особенности квартир

Полностью оборудованные кухня и санузлы

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в 25 минутах от аэропорта Дубая и Dubai Mall.