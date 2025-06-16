Жилой комплекс Новая резиденция Lexington с бассейном и спортивными площадками, Townsquare, Дубай, ОАЭ

Lexington – жилой проект, который воплощает гармонию современного стиля, уюта и близости к природе. Здесь каждая деталь создана для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно, окруженные элегантностью и спокойствием. К приобретению доступны просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Каждая резиденция наполнена естественным светом, который проникает в гостиные и обеденные зоны, создавая теплую и уютную атмосферу. Просторные спальни с элегантными полами из глазурованного керамогранита, вместительными встроенными шкафами и роскошными ванными комнатами в главных спальнях становятся местом для жизни и отдыха. Кухня, полностью оснащенная современной техникой, представляет собой функциональное и стильное пространство. Продуманная организация и просторные рабочие поверхности делают ее идеальным местом для кулинарного творчества. На территории комплекса вы найдете беговые дорожки и прогулочные тропы, которые идеально подходят спокойных прогулок или отдыха на свежем воздухе.

Lexington предлагает жителям впечатляющий набор удобств, которые создают идеальные условия для активной, комфортной и гармоничной жизни. На территории комплекса расположен просторный бассейн. Для тех, кто ценит здоровье и физическую активность, предусмотрен современный тренажерный зал с высококлассным оборудованием, а также фитнес-клуб, где можно заняться йогой и пилатесом. Для детей предусмотрена яркая и безопасная игровая площадка, где малыши могут весело проводить время. Особое внимание уделено созданию уютной социальной среды. Зона для барбекю станет отличным местом для семейных ужинов и встреч с друзьями на свежем воздухе, создавая атмосферу тепла и уюта.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка

Беговая и велодорожки

Детская игровая площадка

Футбольное поле

Теннисный и падел корты

Парк для выгула собак

Фитнес клуб

Зона барбекю

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка 50/50

Особенности квартир

Без мебели, только с кухонной техникой

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк - идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.