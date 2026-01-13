Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома в Velikodolinska selisna gromada, Украина

Великодолинское
8
24 объекта найдено
Дом 6 комнат в Молодёжное, Украина
Дом 6 комнат
Молодёжное, Украина
Число комнат 6
Площадь 660 м²
Этаж 1/1
33778 Продам два жилых дома в селе Молодёжное — идеальный вариант для загородной жизни с ком…
$430,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 1/1
34312 Продам новый одноэтажный дом общей площадью 150 кв.м, расположенный всего в 10 минутах…
$115,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
31595 Продаётся компактный и уютный 3-этажный дом, общей площадью 54 кв. м, расположенный на…
$16,000
Оставить заявку
AdriastarAdriastar
Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
35195. Дом с видом на лиман ждёт своего нового хозяина! Представьте: утренний кофе на втором…
$35,500
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 2 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
36766 Дом состоит из двух половин. В каждой половине есть свой вход, своя кухня и санузел. У…
$31,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Этаж 1/2
34753 Продается новый дом из газобитона. Евроремонт, укомплектован новой техникой и мебель…
$85,000
Оставить заявку
Moa 7aMoa 7a
Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 4
Площадь 148 м²
Этаж 1/2
23516 В продаже дом в Великодолинском Общая площадь 148 кв.м. Два этажа. Капитальный ремонт.…
$45,000
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Молодёжное, Украина
Дом 7 комнат
Молодёжное, Украина
Число комнат 7
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
№1120. . . Предлагаем к продаже просторный трехэтажный дом в Черноморске на ул. Гоголя. Обща…
$180,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 107 м²
Этаж 1/2
30141 Продам 2-х этажный дом в Великодолинском, 15 км от Одессы и 8 км от Черноморска. В до…
$85,000
Оставить заявку
CultureCulture
Дом 11 комнат в Молодёжное, Украина
Дом 11 комнат
Молодёжное, Украина
Число комнат 11
Площадь 594 м²
Этаж 1/3
15139 Продам дом в Черноморске с видом на море. Трёхэтажный дом с обустроенным подвалом. Об…
$449,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 210 м²
Этаж 1/3
20426.Продажа трехэтажного дома. Современный ремонт. Есть мебель. Вид на море. Удобная транс…
$275,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
29735 Продам дом в Великодолинском. Общая площадь 113 кв.м. Жилое состояние. 1 этаж: холл, …
$45,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 282 м²
Этаж 1/3
№2817. Эксклюзивная продажа. Продам 3-х этажный дом у моря в поселке Новое Бугово. Первая ли…
$420,000
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Молодёжное, Украина
Дом 5 комнат
Молодёжное, Украина
Число комнат 5
Площадь 352 м²
Этаж 1/2
№1093. . Продаётся дом в г. Черноморск на ул. Набережная с прекрасным видом на озеро. Общая …
$80,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
20424. Продам двухэтажный дом в Молодежном Жилое состояние. Есть необходимая мебель и техник…
$67,000
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 162 м²
Этаж 1/2
31468Продаётся просторный трёхуровневый дом .Общая площадь 162 кв. м. На первом уровне расп…
$60,000
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 2 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 1/1
30076 Продам летнюю дачу в СК" Юбилейный", Великодолинское. В доме печное отопление. Состоян…
$10,500
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
№5819 Предлагается к продаже 2-х этажный дом в Великодолинском. Общая площадь дома 96 кв.м.…
$25,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 113 м²
Этаж 1/2
31401Продаётся двухэтажный дом с мансардой в СК "Восход", всего 15 км от Одессы. Общая площ…
$45,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Молодёжное, Украина
Дом 3 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Этаж 1/2
27117 Продам дом в районе Малой Долины Общая площадь 102 кв.м. Распланирован на три комнаты,…
$53,500
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Молодёжное, Украина
Дом 5 комнат
Молодёжное, Украина
Число комнат 5
Площадь 270 м²
Этаж 1/2
№3828 Продам дом на берегу озера в пос. Молодежное на ул. Вишневая. Немецкий проект. Общая п…
$420,000
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 1/1
29469. Продам капитальный дом в центре с. Великодолинское в 15 км от Одессы. В доме три комн…
$47,500
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Великодолинское, Украина
Дом 4 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
15232 В продаже дом свежей постройки. Современные архитектурные решения. Дом выполнен в оди…
$134,777
Оставить заявку
Дом 8 комнат в Великодолинское, Украина
Дом 8 комнат
Великодолинское, Украина
Число комнат 8
Площадь 280 м²
Этаж 1/3
10461 Продам 3-х этажный дом в пос. Великодолинское. Общая площадь 280 кв.м. Распланирован н…
$95,000
Оставить заявку

