  1. Realting.com
  2. Украина
  3. Velikodolinska selisna gromada
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Velikodolinska selisna gromada, Украина

4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Молодёжное, Украина
Квартира 2 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 4/10
33571 Продается двухкомнатная квартира в Черноморке, в ЖК Цветной Бульвар. Общая площадь 60 …
$60,000
Квартира 4 комнаты в Молодёжное, Украина
Квартира 4 комнаты
Молодёжное, Украина
Число комнат 4
Площадь 92 м²
Этаж 1/10
35410. Продаётся уютная и просторная четырёхкомнатная квартира площадью 92 м² в Черноморске.…
$83,000
Квартира 1 комната в Великодолинское, Украина
Квартира 1 комната
Великодолинское, Украина
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/2
36623 Продам 1-кімнатну квартиру в с.Великодолинське. Розташована на вул.Центральна. Загальн…
$15,000
Квартира 3 комнаты в Великодолинское, Украина
Квартира 3 комнаты
Великодолинское, Украина
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 3/5
30911Продам трёхкомнатную квартиру с индивидуальным отоплением в Великодолинском. Квартира в…
$26,500
Параметры недвижимости в Velikodolinska selisna gromada, Украина

