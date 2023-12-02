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Коммерческая недвижимость в Теплодар, Украина

1 объект найдено
Коммерческая в Теплодар, Украина
Коммерческая
Теплодар, Украина
Площадь 8 500 м²
№3063. . . Предлагаем к продаже промышленную базу в г. Теплодар. Общая …
€779,699
в месяц
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