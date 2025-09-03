Показать объекты на карте Показать объекты списком
Магазин 27 м² в Одесса, Украина
Магазин 27 м²
Одесса, Украина
Число комнат 1
Площадь 27 м²
Количество этажей 1
"МАФ". Железная дверь. Сигнализация. Утеплён. Место очень живое и проходное! Есть возможность аренды
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 42 м² в Одесса, Украина
Магазин 42 м²
Одесса, Украина
Число комнат 4
Площадь 42 м²
Количество этажей 2
Действующий бизнес. Возможно с арендаторами
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 42 м² в Одесса, Украина
Магазин 42 м²
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 42 м²
Возможна покупка с готовым арендатором, который платит 600 у.е./мес. Помещение фасадное. Под…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 48 м² в Одесса, Украина
Магазин 48 м²
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 48 м²
3 фасадных окна, квартира под офис, магазин, салон в людном активном месте. Справа и слева д…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 92 м² в Одесса, Украина
Магазин 92 м²
Одесса, Украина
Число комнат 92
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Действующий магазин, полностью оборудован торговый зал. на первом этаже фасадный вход + пять…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 47 м² в Одесса, Украина
Магазин 47 м²
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Количество этажей 2
интересный офис-магазин в людном и "проездном" месте, фасадный вход с витринами, торговый за…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 70 м² в Одесса, Украина
Магазин 70 м²
Одесса, Украина
Число комнат 3
Площадь 70 м²
ДКП 2009г. Готовый магазин, можно под любой вид деятельности. 1-й этаж + подвал. 2 фасадных …
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 50 м² в Одесса, Украина
Магазин 50 м²
Одесса, Украина
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Готовый магазин. Проходное место
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 190 м² в Одесса, Украина
Магазин 190 м²
Одесса, Украина
Число комнат 5
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
двухуровневое помещение в самом центре города, первый этаж с фасадным входом (9 кв.м) и подв…
Цена по запросу
Оставить заявку
Магазин 302 м² в Одесса, Украина
Магазин 302 м²
Одесса, Украина
Число комнат 8
Площадь 302 м²
На первом этаже 4 помещения. На втором этаже 4 помещения, 3 санузла. Отдельное помещение для…
Цена по запросу
Оставить заявку

