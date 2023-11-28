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Дома в Киевская область, Украина

3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Рожны, Украина
Дом 4 спальни
Рожны, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
SH-163-883 Продаю Дом 2010 года постройки, село Рожны, СТ Трудовик, ул.Центральная, 7., Теп…
€66,617
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Дом 5 спален в Обуховский район, Украина
Дом 5 спален
Обуховский район, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Продаю Дом с Камином Озеро Романков Днепровское шоссе SH-163-082 Продаю 3 Этажный Дом в …
€84,868
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Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Бровары, Украина
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Бровары, Украина
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
SH-179-525 Продается двухэтажный дуплекс в прекрасном состоянии, с ремонтом, общей площадью…
€145,096
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Параметры недвижимости в Киевская область, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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