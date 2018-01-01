Квартира 1+1 на завершающей стадии строительства в районе Оба

Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 52 м2, а расстояние до пляжа 1200 метров.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Недвижимость в Оба оптимально подходит и для отдыха, и для постоянного проживания в Аланье, особенно для семей с детьми. Ведь район находится всего в 2 км от центра города и располагает самой разнообразной инфраструктурой.В Оба находятся лучшие колледжи Bahçeşehir и Ted, частные и муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями, работает школа по методике Waldorf, американский колледж Amerikan Kültür.
Параметры объекта
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция
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Ilkem Silver - это новый жилой комплекс класса люкс с собственной инфраструктурой, расположен в популярном районе Мезитли, в 1 км от берега моря.
Мезитли является изюминкой Мерсина. Расположение данного района уникально, так как находится очень близко к чистым пляжам и в то же время недалеко от центра города. Среди местного населения район Мезитли известен как семейный, тихий и спокойный район. Именно в Мезитли расположено большинство частных школ, что является огромным преимуществом.
Инфраструктура:
- Спортзал;
- Сауна;
- Парковка;
- Фитнес-зал;
- Открытый бассейн;
- Детская игровая площадка.
Расстояния:
- Море и пляж: 1 км.
- Аэропорт: 40 км.
- Расстояние до центра Мерсина: 15 км.
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Новый современный жилой проект строится в районе Оба Алании. Жилой Комплекс расположен на площади 3865м2 в 2000 метрах от моря. Район Оба самый европейский район из всех районов Алании. Район отлично подходит не только для отдыха, но и для постоянного проживания. Район со всех сторон окружен великолепными пейзажами и апельсиновыми садами.
В проекте представлены квартиры планировок 1+1 и 2+1, с окон квартир будет открываться великолепный вид на море и горы.
Дата начала строительства октябрь 2022 год, срок окончания строительства май 2024 год.
OBA VOYAGE GARDEN Мезонетные единицы с тремя спальнями 140 м² и ценой 150 000 евро Модерация этого проекта включает в себя: - открытый бассейн -Innerpool / > -Турецкая баня -Сауна -Паровая комната - Массажная комната -Аква Парк - Шахматный сад - Детская игровая площадка - Детская игровая комната - Барбекю комната Расстояние до моря 1,3 км Расстояние до центра Алании 3 км Внутренняя архитектура квартиры: -60 × 120 гранитных полов -Наши кухонные шкафы -Black Star Galexi цветные гранитные столешницы - Изолированные окна - Специально разработанная стальная дверь с глазолом - Специально разработанные лакированные внутренние двери -Душевая кабина из закаленного стекла - умывальник Hilton