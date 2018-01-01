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Квартира 1+1 на завершающей стадии строительства в районе Оба

Алания, Турция
от
€140,000
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14
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в районе Оба - Алания.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 52 м2, а расстояние до пляжа 1200 метров.Что есть в районе Оба: ТРЦ Alanyum, Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros и др., хозяйственный супермаркет Koçtaş, магазин техники Vatan, бутики и фирменные магазины ведущих брендов. Здесь же находится самая большая государственная больница Аланьи.Недвижимость в Оба оптимально подходит и для отдыха, и для постоянного проживания в Аланье, особенно для семей с детьми. Ведь район находится всего в 2 км от центра города и располагает самой разнообразной инфраструктурой.В Оба находятся лучшие колледжи Bahçeşehir и Ted, частные и муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями, работает школа по методике Waldorf, американский колледж Amerikan Kültür.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Квартира 1+1 на завершающей стадии строительства в районе Оба
Алания, Турция
от
€140,000
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