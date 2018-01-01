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Большая квартира 1+1, самый масштабный комплекс Алании

Аванос, Турция
от
€290,000
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9
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О комплексе

Выставлена на продажу квартира в Тюрклере.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 72 м2, расстояние до моря 300 метров.Известный по роскошным отелям Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться.В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Большая квартира 1+1, самый масштабный комплекс Алании
Аванос, Турция
от
€290,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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