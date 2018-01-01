Большая квартира 1+1, самый масштабный комплекс Алании

Выставлена на продажу квартира в Тюрклере.Планировка квартиры 1+1, общая площадь 72 м2, расстояние до моря 300 метров.Известный по роскошным отелям Тюрклер занимает важное место в сфере туризма. Жилых комплексов здесь строится мало, но в ближайшей перспективе район будет развиваться.В Тюрклере новая недвижимость представлена роскошными комплексами с концепцией люкс отелей. Здесь можно купить апартаменты для отдыха, под сдачу в аренду, для постоянного проживания в самых комфортных условиях.В Тюрклере работает лунапарк, дельфинарий. Много ресторанов, магазинов, сервисов аренды авто, туристических агентств с экскурсиями, сувенирных лавок. Социальная инфраструктура также есть в соседних районах Конаклы и Авсаллар. Через район проходит горная река Каргы, впадающая в море. На берегу бухты с пирсами и волнорезами.
Параметры объекта
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция
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Если вы в поисках готовой квартиры для отдыха или постоянного проживания на берегу ласкового Средиземного моря, то это предложение стоит рассмотреть подробнее. На продажу выставлена квартира с ремонтом, мебелью, техникой. Но самое главное преимущество данной квартиры заключается в ее расположении.Квартира, планировки 2+1 и общей площадью 115 м² с 2 ванными комнатами и 2 балконами с видом на море, в 550 метрах от пляжа, район Демирташ. бассейн детский бассейн генератор автопарк Район Демирташ является относительно новым районом, природа тут еще не тронута, сохранена в первозданном виде, благодаря чему Демирташ считают тихим и умиротворенным районом.Тут нет шумных туристов, ночных клубов и кафе с громкой музыкой, а также крупных отелей.Зато здесь есть замечательные пляжи, на которых немного отдыхающих, чистая морская вода и хвойные леса, экологически чистая природа.
Почему это свойство؟
Расположение проекта характерно для азиатской стороны города двух континентов.
Он находится рядом с Международным финансовым центром Стамбула, между Атасехиром и Умрание, что делает его очень важным для инвестиций.
Легкий доступ к европейской стороне и аэропортам благодаря близости проекта к основным жизненно важным дорогам.
Немедленный доступ к автомагистралям с использованием близлежащих дорог Financial City. Проект находится в центральном месте благодаря строительству предстоящего перекрестка.
Архитектурный стиль, который сочетает в себе красоту с передовыми технологиями строительства, которые характеризуют современный Стамбул.
Он разработан в гармонии с природой; Дизайн проекта ориентирован на элементы, которые делают его экологичным -.
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New Level Premium - новый жилой комплекс класса люкс с первоклассной собственной инфраструктурой, расположен в живописном курортном районе Авсаллар под Аланией, где песчаные пляжи сочетаются с обилием сосновых и эвкалиптовых лесов и развитой инфраструктурой.
Проект занимает площадь 52 тыс. кв. м и находится всего в 900 м от знаменитого пляжа на побережье – Инджекум, который неоднократно награждался сертификатом «Голубой флаг» за чистоту и безопасность.
Все квартиры сдаются полностью в готовом виде, "под ключ". В стоимость всех квартир входит высококачественная чистовая отделка, встроенная корпусная мебель в кухонных зонах, а также полностью укомплектованные санузлы.
Инфраструктура:
На территории комплекса будут: футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка с приятным мелким насыпным песком, теннисный корт, мини-гольф, световые и музыкальные фонтаны, аквапарк, амфитеатр, мини-клуб и многое другое.
Расстояния:
До центра Авсаллара - 3 км.
До центра Алании - 25 км.
До аэропорта Газипаша - 70 км.
До аэропорта Анталии - 100 км.
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