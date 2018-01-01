Небольшой новый комплекс в Махмутларе недалеко от центра города.Новый проект - Prime Botanic Residence - представляет собой небольшой бутик-проект на 32 квартиры с огражденной территорией и инфраструктурой для жильцов, обладает выгодным расположением в центральной части Махмутлара.Комплекс расположен в 700 метрах от центра района и площади субботнего рынка, и всего в 20 м от школы. Расстояние до моря 1100 м по центральному бульвару Menderes.Рядом строится много новых комплексов, расширяется дорога в сторону гор. Перспективная локация, активно застраиваемая часть Махмутлара. Сейчас плотность застройки небольшая, много зелени, садов. В проекте представлены квартиры разных планировок: 1+1 и пентхаусы 2+1 площадью от 49,5 до 103,2 м2.Социальная инфраструктура на территории дома: открытый бассейн, турецкая баня, сауна, комната отдыха, фитнес-зал, игровая комната, Wi-Fi на территории, спутниковая система, камеры видеонаблюдения.Предусмотрена рассрочка платежа до окончания строительства с первым взносом от 40%. Строительство завершится в декабре 2024 года.Недвижимость в Махмутларе бутикового формата со всеми социальными зонами, но при этом с небольшим количеством квартир.
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Prime Istanbul – находится в самом центре Стамбула с разнообразными достопримечательностями в пешей доступности.
Комплекс с изысканными стилем, современной инфраструктурой. Здесь вы можете почувствовать весь комфорт шикарной жизни. Предоставляет трансфер до аэропорта. Есть вся возможность воспользоваться услугами гостиничного комплекса.
Квартиры созданны современными планировками: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 от 88 до 375 кв.м.
Инфраструктура:
- Подземный паркинг;
- Кафе;
- Рестораны;
- Фитнес-клуб;
- Бассейн;
- Спа;
- Терраса;
- Консьерж;
- Круглосуточная охрана.
Внешняя инфраструктура:
- Аэропорт;
- Магазины;
- Медицинские учреждения;
- Образовательные учреждения;
- Салон красоты;
- Отеделения банка.
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
OBA VOYAGE DELUXE
Этот проект будет завершен в июне 2023 года
Фасилитаторы этого проекта включают в себя:
- Открытый бассейн
-Внутренний бассейн
-Jaccuzi
-Турецкая баня
-Сауна
-Паровая комната
-Массажная комната
-Соляная комната
-Аквапарк
-Фитнес-салон
-Теннисный корт
-Кино комната
-Мини гольф
-Шахматный сад
Детская игровая площадка
Детская игровая комната
-Площадь для барбекю
-Играционная комната
-Бильярдный стол
- Настольный теннис
Расстояние до моря 1,5 км
+ Приливы к морю
Расстояние до центра Алании 3 км
Внутренний дизайн квартиры:
-60 × 120 Гранитные полы
-Лакированные кухонные шкафы
-Черные гранитные столешницы Star Galexi цвета
-Изолированные окна
-Специально разработанная стальная дверь с глазором
-Специально разработанные лакированные внутренние двери
Душевая кабина из закаленного стекла
-Хилтон, раковина для ванной
Включает в себя единицы с одной спальней 48 м ² и цена 98000 евро
Двухкомнатные дуплексные единицы 129 м &суп2; и цена 244000 евро
Трехкомнатные дуплексные единицы 157 м &суп2; и цена 280000 евро
Двухуровневые номера с четырьмя спальнями 195 м &суп2; и цена 280000 евро
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете оплатить в рассрочку и 30% первоначального взноса
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 50 до 126 м2. Расстояние до моря 800 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.