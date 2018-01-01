Riva Port Villas Side

Аланья, Турция

от €145,000

Сдача в: 2023

Грандиозный жилой проект в районе Оба (Алания) который включает в себя лучший дизайн и инфраструктуру, для качественной и комфортной жизни. Уникальность Проекта в том, что он расположен в тихом, спокойном районе Оба в 2.7 км от прекрасных песчаных пляжей, в окружении природы. Оба - это престижный район города, с низкой европейской застройкой, расположен ближе всего к центру Алании. Также он знаменит количеством частных школ и колледжей. Район быстро растет и развивается, на фоне этого цены на недвижимость стремительно растут. А теперь о жилом проекте. Комплекс состоит из трех семиэтажных блоков необычной формы и дизайна. Между блоками располагается большой плавательный бассейн с аквапарком. Богатая инфраструктура комплекса сделает отдых или проживание максимально комфортным. Для удобства жителей данного проекта будет шаттл сервис до пляжа и обратно. Отличительная особенность жилого комплекса - это прекрасная природа вокруг, величественные горы и река Обачай. В данном проекте представлены: -Квартиры 1+1 площадью от 52.5 м2 до 59.5 м2 -Квартиры 2+1 с личными бассейнами от 146 м2 до 321 м2 -Квартиры 2+1 дуплексы 113 м2 до 114 м2 -Квартиры 3+1 дуплексы 170 м2 до 176 м2 -Квартиры 4+1 дуплексы 161 м2 Завершение строительства планируется в июле 2023 года.