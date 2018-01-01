Компания Stay Property рада представить вам новый проект вилл премиум-класса на границе городов Сиде и Манавгат.Сиде и Манавгат – органичное сочетание современной инфраструктуры и удобного расположения, обусловленное близостью к популярным морским курортам турецкого Средиземноморья. Главной особенностью этого региона является его природное богатство: кроме зеленых пиниевых лесов и прозрачного теплого моря, здесь протекает горная река Манавгат с естественным водопадом, на берегу которой и будет построен RIVA PORT VILLAS SIDE.Проект расположен на юго-западе страны в 75 км от аэропорта Анталии, что обеспечивает легкую логистику.Комплекс будет состоять из частных трехэтажных вилл планировок 6+1. Площадь вилл от 541 до 574 м2. Каждая вилла будет оборудована собственным бассейном и садом, хаммамом, сауной, тренажерным залом, кинотеатром, комнатой для хобби, а также крытой парковкой.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Грандиозный жилой проект в районе Оба (Алания) который включает в себя лучший дизайн и инфраструктуру, для качественной и комфортной жизни. Уникальность Проекта в том, что он расположен в тихом, спокойном районе Оба в 2.7 км от прекрасных песчаных пляжей, в окружении природы.
Оба - это престижный район города, с низкой европейской застройкой, расположен ближе всего к центру Алании. Также он знаменит количеством частных школ и колледжей. Район быстро растет и развивается, на фоне этого цены на недвижимость стремительно растут.
А теперь о жилом проекте. Комплекс состоит из трех семиэтажных блоков необычной формы и дизайна. Между блоками располагается большой плавательный бассейн с аквапарком. Богатая инфраструктура комплекса сделает отдых или проживание максимально комфортным. Для удобства жителей данного проекта будет шаттл сервис до пляжа и обратно. Отличительная особенность жилого комплекса - это прекрасная природа вокруг, величественные горы и река Обачай.
В данном проекте представлены:
-Квартиры 1+1 площадью от 52.5 м2 до 59.5 м2
-Квартиры 2+1 с личными бассейнами от 146 м2 до 321 м2
-Квартиры 2+1 дуплексы 113 м2 до 114 м2
-Квартиры 3+1 дуплексы 170 м2 до 176 м2
-Квартиры 4+1 дуплексы 161 м2
Завершение строительства планируется в июле 2023 года.
Проект редевелопмента целого квартала в центре Стамбула. Здесь строится комплекс из нескольких жилых, офисных и торговых блоков и пятизвёздочный отель. Через весь квартал проходит пешеходная улица с булочными, бакалейными и овощными лавками.
Во внутренних двориках сады с небольшими прудами. В каждой квартире есть балконы, отделка на выбор: в светлом минималистичном или тёмном классическом дизайне. Для жильцов квартир доступен круглосуточный гостиничный сервис и парковка на 3900 мест. К каждой квартире минимум 1 парковочное место (включены в стоимость).
1 фаза проекта - завершение в конце 2022 года.
2 фаза - 2025 год.
Удобства и оснащение в доме
Также, комплекс включает:
20 ресторанов и 120 магазинов.
Кинотеатр.
Фудкорт.
Круглосуточная охрана.
Шаттл к остановке метробуса и станциям метро.
Преимущества
Застройщик — лауреат главной международной архитектурной премии International Property Awards в номинации дизайна интерьера.
Готово право собственности, подходит под получение гражданства.
Расположение и объекты поблизости
Центральные районы, в том числе Бейоглу — самые насыщенные инфраструктурными объектами: больницами, ТЦ, школами и университетами, бутиками и отелями.
Автобусная остановка — 200 м
Автомагистраль E5 — 2 км
Станция метро — 1,8 км
Улица Истикляль — 2 км
Парк — 1,4 км
Предлагаются апартаменты с различными планировками.
Резиденция состоит из 62 апартаментов, 99 офисов, отеля на 146 номеров и торгового центра. Здесь вы найдете парковку на 600 машин, 54 магазина, 18 кафе и ресторанов.
Преимущества
Уникальная особенность проекта: −3 уровень будет иметь прямой выход в метро, а также будет использоваться как социальная зона для культурных мероприятий.
По мере открытия всей социальной инфраструктуры — магазины, кафе и рестораны, офисы и отель — проект будет только дорожать в цене, поэтому подойдет и для жилья и для инвестиции.
Расположение и объекты поблизости
Проект расположен в самом центре престижнейшего района города. Шишли — находится на европейской стороне Босфора рядом с Бейоглу и Бешикташем. Сейчас Шишли является деловым, культурным и торговым центром Стамбула. Район имеет хорошо развитую инфраструктуру — отели, рестораны, магазины, банки, торговые центры, театры и кинотеатры, учебные заведения.
1 минута — станция метро прямо в комплексе
5 минут — Площадь Таксим
18 минут — деловой район Левент
40 минут — аэропорт
50 метров - автобусная остановка
1,5 км - торговый центр