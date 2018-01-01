Инвестиционный проект в районе Паяллар - Алания

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Паяллар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 50 до 135 м2. Расстояние до моря 2500 метров.Благодаря плану активной застройки многочисленных свободных земель района, скоро здесь будет новая роскошная Аланья. В 2022-2023 в Паялларе началось строительство небывалого ранее количества резиденций, и все они отличаются полной инфраструктурой, просторными участками.В целом это развитый район, где есть своя обширная инфраструктура, но большая часть застройки представлена простыми турецкими домами. Жители заняты в сфере туризма, здесь много отелей на берегу моря. Работают начальная и средние школы, лицей, больница, поликлиника, стоматология, супермаркеты, заправки, банкоматы, аптеки. В соседнем поселке Конаклы на берегу моря есть муниципальный лесной парк с мангалами.В Паялларе вскоре будет новая набережная длиной в 4 км, с зонами отдыха, парками, велодорожкой, детской площадкой. Строится современная больница на участке 13,4 га. Район отдален от центра Аланьи на 10 км. До аэропорта Анталии 100 км.
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Mersina Lux - новый проект от застройщика MNZ Başaran в районе Томюк.
Инфраструктура:
- Территория с ландшафтным дизайном;
- Бассейн с аквапарком;
- Открытый паркинг;
- Хаммам и сауна;
- Спортивные площадки;
- Зоны отдыха;
- Барбекю;
- Детская игровая площадка;
- Баскетбольная площадка;
- Круглосуточная охрана.
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Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Зейтинбурну. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 73,65 до 176,55 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой Комплекс расположен в городе Алания практически в центре района Авсаллар, недалеко от самого известного пляжа Инджекум. Инвестиционный проект будет состоять из одного жилого блока, 10 этажей с общей сложностью 90 квартир. На выбор есть квартиры планировками: 1 + 1 (46 -50кв.м.), 2 + 1 (78 кв.м.), дуплексы с выходом в сад 2+1 (105 кв.м). Все квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой, сантехникой, кухонным гарнитуром. Территория комплекса будет украшена декоративными зелеными насаждениями и ухоженным садом. Также в комплексе предусмотрена система круглосуточного видеонаблюдения.
Дата завершения строительства запланировано на август 2023 года!