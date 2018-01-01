Exodus Green Hill Residence состоит из двух жилых 13-ти этажных блоков и закрытой территории с социальными зонами.Современный комплекс с бассейном и полной инфраструктурой для отдыха не выходя за пределы дома. Идеальный вариант для семей, которым важен комфорт. Мы внедряем курортную концепцию жилья, чтобы вы смогли наслаждаться жизнью и купить недвижимость в Стамбуле комфорт класса по самой выгодной стоимости. 4,8 км до побережья Мраморного моря, прогулочной набережной. 655 м от большой территории леса Айдос, где находятся зоны отдыха, рекреационные парки, уникальные природные достопримечательности, водоемы.Комплекс расположен в Якаджике, в новом районе Картал. До ближайшей станции метро 3 км. Рядом с комплексом есть магазины, аптеки, муниципальные школы, больницы, торговые центры и другая городская инфраструктура. Расположение обеспечит возможность гулять в лесу с семьей, дышать целебным хвойным воздухом в мегаполисе, быстро добираться до пляжей. Видовые характеристики: из окон открываются виды на лес, море, город. Завершение строительства: октябрь 2023.
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 113 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Заполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания является одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитическая атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алание круглый год. Этот район привлекает туристов доступными ценами, прекрасной погодой, песчаными пляжами, историческими местами и изысканной кухней. Готовый проект находится в районе Махмутлар состоящий из 54 квартир планировок 1+1 и 2+1.
Средиземноморский пейзаж, переплетенный с природой будет виден с любого балкона данного комплекса. Благодаря большому бассейну и богатому ландшафту каждый житель почувствует себя в отпуске, не выходя из дома.
Проект является безопасным, удобным, высококачественным, с современным дизайном и большим количеством социальных развлечений!
🌏Апартаменты: 4+2 - 230 m2 – DUPLEX Турция, Район OBA OLIVE
Вид на Море и Горы
2011г. Строительства 3 этаж из 3
До Моря: 1.700м
Отопление (батареи)
🌏Ландшафтный дизайн территории ▪️Трансфер на пляж ▪️Подземная и открытая парковка.
🌏 Расположение: ▪️1600 м до Моря
Инфраструктура: * ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН * КРЫТЫЙ БАССЕЙН * AQUAPARK * ФИТНЕС - САУНА- ХАМАМ ,ТЕННИС * MINI FUTBOL * BBQ 24/7 * SECURITY * ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА * MINI CLUB * МАГАЗИН * БОУЛИНГ * КАФЕ * РЕСТОРАН * ИГРОВАЯ КОМНАТА * САЛОН КРАСОТЫ * Трансфер на Пляж
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Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50%
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