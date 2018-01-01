  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Exodus Green Hill Residence

Exodus Green Hill Residence

Мраморноморский регион, Турция
от
€165,000
;
12
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Exodus Green Hill Residence состоит из двух жилых 13-ти этажных блоков и закрытой территории с социальными зонами.Современный комплекс с бассейном и полной инфраструктурой для отдыха не выходя за пределы дома. Идеальный вариант для семей, которым важен комфорт. Мы внедряем курортную концепцию жилья, чтобы вы смогли наслаждаться жизнью и купить недвижимость в Стамбуле комфорт класса по самой выгодной стоимости. 4,8 км до побережья Мраморного моря, прогулочной набережной. 655 м от большой территории леса Айдос, где находятся зоны отдыха, рекреационные парки, уникальные природные достопримечательности, водоемы.Комплекс расположен в Якаджике, в новом районе Картал. До ближайшей станции метро 3 км. Рядом с комплексом есть магазины, аптеки, муниципальные школы, больницы, торговые центры и другая городская инфраструктура. Расположение обеспечит возможность гулять в лесу с семьей, дышать целебным хвойным воздухом в мегаполисе, быстро добираться до пляжей.   Видовые характеристики: из окон открываются виды на лес, море, город. Завершение строительства: октябрь 2023.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Уютная квартира 1+1 в Махмутларе всего 450м от моря
Махмутлар центр, Турция
от
€137,000
Жилой комплекс Проект с богатой инфраструктурой в районе Башакшехир, Стамбул
Аванос, Турция
от
€454,000
Жилой комплекс Kalyon Marina Villaları
Стамбул, Турция
от
€1,87 млн
Резиденция Sea Wiev Luxury Rezidans,Maltepe
Мраморноморский регион, Турция
от
€197,436
Жилой комплекс Green Garden Oba
Каракокали, Турция
от
€127,717
Вы просматриваете
Exodus Green Hill Residence
Мраморноморский регион, Турция
от
€165,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Оба - Алания
Алания, Турция
от
€130,000
Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 47 до 113 квадратных метров. Расстояние до моря 1800 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
Жилой комплекс Готовый Жилой Комплекс класса люкс в Махмутлар
Жилой комплекс Готовый Жилой Комплекс класса люкс в Махмутлар
Махмутлар центр, Турция
от
€135,000
Заполненная следами истории и великолепными природными ландшафтами, Алания является одним из самых ярких курортов Турции. Его современная и космополитическая атмосфера является причиной того, что многие туристы со всего мира проводят свой отпуск в Алание круглый год. Этот район привлекает туристов доступными ценами, прекрасной погодой, песчаными пляжами, историческими местами и изысканной кухней. Готовый проект находится в районе Махмутлар состоящий из 54 квартир планировок 1+1 и 2+1. Средиземноморский пейзаж, переплетенный с природой будет виден с любого балкона данного комплекса. Благодаря большому бассейну и богатому ландшафту каждый житель почувствует себя в отпуске, не выходя из дома. Проект является безопасным, удобным, высококачественным, с современным дизайном и большим количеством социальных развлечений!
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Жилой комплекс 4+2 - 230 m2 – DUPLEX
Каракокали, Турция
от
€374,180
Агентство: Deral Group Investment
🌏Апартаменты: 4+2 - 230 m2 – DUPLEX Турция, Район OBA OLIVE Вид на Море и Горы 2011г. Строительства 3 этаж из 3 До Моря: 1.700м Отопление (батареи) 🌏Ландшафтный дизайн территории ▪️Трансфер на пляж ▪️Подземная и открытая парковка. 🌏 Расположение: ▪️1600 м до Моря   Инфраструктура: * ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН   * КРЫТЫЙ БАССЕЙН   * AQUAPARK   * ФИТНЕС - САУНА- ХАМАМ ,ТЕННИС   * MINI FUTBOL  * BBQ 24/7   * SECURITY   * ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  * MINI CLUB  * МАГАЗИН   * БОУЛИНГ   * КАФЕ  * РЕСТОРАН  * ИГРОВАЯ КОМНАТА  * САЛОН КРАСОТЫ  * Трансфер на Пляж 🔥 Подходит для получения гражданства Турции Рассрочка платежа -0% Первоначальный взнос -50% 👉Получите более подробную информацию о приобретении квартиры в чате или по телефону. Звоните или пишите! Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. КВАРТИРЫ НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ЦЕНАМ НИЖЕ ЗАСТРОЙЩИКА. ОГРОМНАЯ БАЗА ПЕРВИЧНОГО И ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПО САМЫМ ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ С ВЫСОКИМ РЕНТНЫМ ДОХОДОМ. СОПРОВОДИМ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СДЕЛКИ И ПОМОЖЕМ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Квартира в Аланье. Квартира в Антальи. Вилла Анталья. Вилла Аланья. Недвижимость Турция
Realting.com
Перейти