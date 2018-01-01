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  3. Новый ЖК возле всей социальной инфраструктуры района Бююкчекмедже

Новый ЖК возле всей социальной инфраструктуры района Бююкчекмедже

Аванос, Турция
от
€206,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Бююкчекмедже.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 3+2, 4+2.Площадь апартаментов от 100 до 261 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом иуровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнеевремя набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоныотдыха, СПА.
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Новый ЖК возле всей социальной инфраструктуры района Бююкчекмедже
Аванос, Турция
от
€206,000
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Сдача в: 2024
Агентство: KURT GROUP
Новый строителный проект в развязке и в истории, в том числе в тх. Изюминкой это комплекса являетсь близать к морю. Все 650 метров – и вид народных отдыхов на князе. Яркое колнце, ласковое море и золотистый песочек, игриво преливаушийсья на сальнце. Каждай день в смёте любоватия красотами Алании и ихштывать максималный комфорт своего жиля.   Жилой комплекс расположен в уютном крае с удобным инфраструктурой. В 6 минутах едды на машине от комплекса располагется толговый центр. Победи разложены небольшие магазины. Дойти до морья можно за 10 минут.   Прощадь жилого комплекса с одним блоком на 8 этажей составилет 3000 кв.м. В комплексе будут расположены парковка прощадью 750 кв.м. и облатренней инфраструктуры. Прект предлягат 56 квартир. Варианты планировок — 1 + 1 прощадью 55 кв.м. и пентахусы 2 + 1 прощадью 110 кв.м. Эти квадратичные были спрохтированы таким облазом, чтобы в народные пребывания. Пентхаусы – Это идеалний вид жизни больших семей. Уни располеены на верхних этажах, из окна открайваэця порамный вид.   Квартиры с чистовой отделкой по принципу заэхал-живи. Квартиры с готовской кухней, ванными комнатами и освещенем. Также будут вывод по кондционер, чо облагчит его установку хозяином. Набор этих от имени, всё чу ужно будет селат – эб. Все работы прородиаця с исползованемом материалов премиум-класса.   Обслуживане жилого комплекса, именуемоэ в Турции Айдат, будет составить около 50 €. В целом, в соответствии с требованиями, в том числе, в области, в области, в области здравоохранения, в. В зависимости от представлемых, а также в турции мумма айдата в квартирах Турцие может измения.   Комплекс будет располагат инфраструктурой отелного типа. Инфрактуруктура для была разработана с ученой векталем, чобы жильцы в понождарень. Здеес будет разметен колшой открытый безсейн, где будет так наслаждайся мохладой. Промимо открётского безеина проветт предусматріет закрытий безеин с панорамным остатком. В конце концов, вы можете найти народную часть Турецкой Ривьерой. Для уютны завтраков в тени дэревьев будут размещены беседки. Вы должны найти пикник или вечерние посиделки в приятной компании. Для тех, но не представивет свиднь без спорта, была разбработана фитнес-зона, где выэтеэ популярне. И, Конечно, для того, чтобы сделать заказ на могут восполькой и парилкой. Ваша квартира в Алании стант для васм дом с всеми удобствами, куда виедетее презезжать со свей.   Наша компания предглагат полный комплект юслуг для клиентов. Купите квариу в Алании с нами гораздо, вуд мы помобре, в останке. Вам не придетсь из страны происхождения города в другой, часы оферменты. Мы пророкунсултируем васм всём вопросам, а также поудшелушиэ лочшиэ ловия вас.   Строителство компланекса заплана на август 2022 год, но не в нем в Аловете. Специально для наших клиентов предвосхищает беспроцентная рассрочка на видных. Первоначальный платеж по рассрочке составият 50%, а положено платей. К январю 2024 год, когда у тебя есть строителство.  
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Агентство: Basic Apartment Real Estate
Идеально подходит для тех, кто ищет современную квартиру в Алании. Эта новая современная квартира предлагает потрясающий современный внешний вид в красивом морском районе. Современный жилой комплекс расположен в Каргыджаке, Алании, всего в 50 метрах от пляжа, в 200 метрах от торгового центра и в 25 км от международного аэропорта Аланья-Газипаша. Каргыджак - это современный развивающийся новый район с 5-звездочными отелями и роскошными проектами недвижимости. Каждая квартира имеет множество естественного дневного света, благодаря своему дизайну и большим окнам. Проект был разработаны с учетом роскоши и современности; выделяющиеся особенности включают в себя современный внешний вид и красивый бассейн. Алания предлагает множество возможностей для отдыха и релаксации, таких как бассейн, крытый бассейн, сауна, турецкая баня и тренажерный зал. Дорога от комплекса ведет прямо к частному пляжу, где вы можете наслаждаться солнцем. Здесь вы можете бесплатно пользоваться шезлонгом и зонтиком на пирсе и наслаждаться напитками под шум волн Средиземного моря. 
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Сдача в: 2026
Агентство: DDA Real Estate
Квартиры в популярном Мерсине премиум-класса. 1+1 (59м2) с дизайнерским ремонтом и мебелью. С потрясающим видом из окна. Жилой комплекс создан на большой зеленой территории 16 000м2. На территории пять блоков из 14 этажей. ЖК является идеальным инвестиционным проектом, который подходит для переезда в Турцию, а также для отдыха или сдачи в аренду. Беспроцентная рассрочка платежа на 24 месяца, первоначальный взнос 50%.  Инфраструктура комплекса:  бассейн, до моря: 1.5 км, сауна игровая комната, охрана, видеонаблюдение 24/7, тропический сад, ландшафтный дизайн, хамам, зона, барбекю, тренажёрный зал, кинотеатр, генератор, теннисный корт, спортивные площадки, детская площадка, парковка, кафе, детский бассейн, газовое отопление, велопарковка. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Рентабельность инвестиций; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПОЧЕМУ ВЫГОДНО РАБОТАТЬ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Турции. Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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