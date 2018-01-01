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Апартаменты 2+1 на завершающей стадии строительства, Бахчелиэвлер

Аванос, Турция
от
€155,414
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9
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О комплексе

Предлагаем вам новые квартиры 2+1 в Европейской части Стамбула – район Бахчелиэвлер. Площадь апартаментов 96 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Апартаменты 2+1 на завершающей стадии строительства, Бахчелиэвлер
Аванос, Турция
от
€155,414
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Жилой комплекс Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул
Жилой комплекс Новые квартиры в районе Эсеньюрт, Стамбул
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Сдача в: 2024
Застройщик: Stay Property
Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1.Площадь апартаментов от 65 до 70 м2.Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света:Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливомБосфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центромстраны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбельистории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячамидостопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться вцентре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятсяневысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства,небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала ивысокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов,обеспеченных граждан Турции из других регионов.
Жилой комплекс Потрясающий проект в популярном районе
Жилой комплекс Потрясающий проект в популярном районе
Ciplakli, Турция
от
€158,000
Площадь 52–101 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
TEPE CITY GARDEN - это потрясающий проект кондоминиума, состоящий из 60 жилых единиц в 2 блоках. Комплекс расположен в районе Чиплаклы, всего в 3,75 км от центра Алании и в 3,2 км от моря! Это экологически чистый район со всемирно известным пляжем Клеопатра. В центре Алании есть 5 больниц и поликлиник, 15 аптек, 8 ветеринарные клиники и стоматологические клиники. Также работают филиалы международных грузовых компаний в пешей доступности от нашего проекта. Кроме того, наш проект находится в шаговой доступности от таких сетевых магазинов, как Migros, Carrefour, A101 и Bim. Благодаря удачному расположению комплекса, неподалеку расположено все для комфортной жизни! УДОБСТВА: - Открытый бассейн - Сауна - Генератор - Тренажерный зал - Детская площадка - Камелия - Мангал - Автостоянка Это очень популярный район для инвестиций, а также для спокойной повседневной жизни на природе. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Турции под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Современный проект в популярном туристическом районе Искеле
Жилой комплекс Современный проект в популярном туристическом районе Искеле
Аванос, Турция
от
€127,168
Сдача в: 2025
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Искеле – Северный Кипр.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 143 квадратных метров. Расстояние до моря 1200 метров.Искеле – главный туристический район Северного Кипра, расположенный в юго-восточной части острова. В эту область входит заповедная зона полуострова Карпас, где обитает множество диких животных. густые леса и потрясающие виды на побережье делают этот район идеальным для долгих прогулок. Искеле славится одними из самых красивых пляжей на побережье Северного Кипра - Голден-Бич и Лонг-Бич - именно здесь длинная песчаная береговая линия с пологим входом в море. В дополнение к своей природной красоте, регион известен рядом исторических и культурных достопримечательностей. Одной из самых популярных является античный город Саламин. Посетители могут осмотреть руины бывшего крупного портового города и узнать о его увлекательной истории.Для любителей активного образа жизни есть вся необходимая инфраструктура: спортивные тренажеры на свежем воздухе, велосипедные дорожки, благоустроенная набережная для пробежек вдоль моря, волейбольные площадки.Все факторы говорят про большой инвестиционный потенциал данного района как для долгосрочных инвестиции, так и для покупки жилья в одном из самых туристических районах Северного Кипра. Всего за 10 лет Искеле превратился из небольшого поселка с пустынной береговой линией в цветущий район, где находятся самые современные жилые комплексы, привлекающие инвесторов со всего мира. Все буквально “под рукой” - магазины, кафе, рестораны, спортивные и детские площадки, СПА-центры, аптеки и клиники.Недвижимость у моря быстро раскупается, покупателям при этом предлагаются выгодные условия оплаты. Особенно удобно, что при покупке недвижимости не нужно сразу оплачивать всю сумму. При заключении договора оплачивается первый взнос, а на оставшуюся сумму застройщики предлагают рассрочку. При оплате первого взноса возможно оформление ВНЖ.
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