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Exodus Aqua Deluxe Konakli

Конаклы, Турция
от
€290,000
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24
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О комплексе

Жилой комплекс таунхаусов Exodus Aqua Deluxe – элитная недвижимость на Средиземном море.Комплекс находится в 200 метрах от комфортных песчаных пляжей с волнорезами. Рядом с проектом зона отдыха в хвойном лесу с мангалами и панорамой на море.350 метров до выезда на трассу Анталия-Мерсин, удобная транспортная развязка.Локация: курортный район в 8 км от центра Аланьи, здесь расположены отели и роскошные резиденции, комплексы вилл.Старт строительства: ноябрь 2022. Завершение строительства: май 2024.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!В Конаклы есть все необходимое для комфортного проживания круглый год: продуктовые и хозяйственные магазины, пекарни, овощные лавки, кафе, рестораны, ночной клуб, отделения банков, фермерский рынок. Главная достопримечательность региона - это красивые пляжи. Пляжи в Конаклы чистые с мелкой песчаной или галечной поверхностью, оборудованные зонтиками, лежаками и душевыми кабинками. На пляжах также есть множество кафе и ресторанов, где вы можете отведать местные блюда и насладиться живой музыкой.
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Конаклы, Турция

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Exodus Aqua Deluxe Konakli
Конаклы, Турция
от
€290,000
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