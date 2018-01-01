Апартаменты в уютном жилом комплексе с инфраструктурой - Газипаша

Махмутлар центр, Турция
65–112 м²
2
Сдача в: 2023
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Casa Hills - новый жилой комплекс, расположенный в живописном районе - Каргыджак в очень живописном месте, но в то же время недалеко от развитой инфраструктуры.
Каргыджак является популярным курортом и располагается в 17 км. от Аланьи. Это место пользуется популярностью у иностранцев для покупки недвижимости и отдыха. Благодаря близости к Аланье в Каргыджаке есть вся инфраструктура, необходимая для жизни: магазины и аптеки, рестораны и кафе, салоны красоты и госпитали, музеи и достопримечательности.
Все квартиры сдаются с чистовой отделкой: в апартаментах будут установлены, стальные входные двери, окна из ПВХ с двойным остеклением, полы – плитка, стены - водостойкая краска, кухня с полным набором мебели, гранитными столешницами и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник), ванные комнаты с полным набором аксессуаров и аксессуаров, полы с подогревом, система кондиционирования воздуха, основное и дополнительное освещение, балконы и террасы, беспроводной доступ в Интернет, спутниковое телевидение. Все апартаменты имеют вид на море.
Инфраструктура комплекса: сад, тренажерный зал, детский бассейн, открытый бассейн, аквапарк, парная, камелия, детская площадка, бильярд, сауна, ТВ-зал, турецкая баня, массажный кабинет, соляная комната, кафетерий, лобби, лифт, генератор, домофон, швейцар и система видеонаблюдения, центральная спутниковая система, трансфер до города и пляжа.
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