Апартаменты в уютном жилом комплексе с инфраструктурой - Газипаша

Махмутлар центр, Турция

от €130,855

65–112 м² 2

Сдача в: 2023

Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Casa Hills - новый жилой комплекс, расположенный в живописном районе - Каргыджак в очень живописном месте, но в то же время недалеко от развитой инфраструктуры. Каргыджак является популярным курортом и располагается в 17 км. от Аланьи. Это место пользуется популярностью у иностранцев для покупки недвижимости и отдыха. Благодаря близости к Аланье в Каргыджаке есть вся инфраструктура, необходимая для жизни: магазины и аптеки, рестораны и кафе, салоны красоты и госпитали, музеи и достопримечательности. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой: в апартаментах будут установлены, стальные входные двери, окна из ПВХ с двойным остеклением, полы – плитка, стены - водостойкая краска, кухня с полным набором мебели, гранитными столешницами и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник), ванные комнаты с полным набором аксессуаров и аксессуаров, полы с подогревом, система кондиционирования воздуха, основное и дополнительное освещение, балконы и террасы, беспроводной доступ в Интернет, спутниковое телевидение. Все апартаменты имеют вид на море. Инфраструктура комплекса: сад, тренажерный зал, детский бассейн, открытый бассейн, аквапарк, парная, камелия, детская площадка, бильярд, сауна, ТВ-зал, турецкая баня, массажный кабинет, соляная комната, кафетерий, лобби, лифт, генератор, домофон, швейцар и система видеонаблюдения, центральная спутниковая система, трансфер до города и пляжа. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!