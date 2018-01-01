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Апартаменты в уютном жилом комплексе с инфраструктурой - Газипаша

Алания, Турция
от
€122,000
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О комплексе

Предлагаем вашему вниманию новые апартаменты в Газипаше - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 52 до 140 квадратных метров. Расстояние до моря 1700 метров.Покупая недвижимость в Газипаше – вы получаете не только квадратные метры у моря, но и спокойствие. Газипаша это уютный небольшой город, при этом с наличием международного аэропорта. Если говорить об инфраструктуре, город мало чем уступает туристической Аланье, здесь есть все необходимое для жизни, а также тишина и спокойствие. После того как квартиры в Аланье подорожали, взгляд инвесторов был обращен именно на Газипашу, здесь начали появляться современные новостройки, при этом без отельных шумных комплексов. Инфраструктура жилых комплексов ничем не уступает аналогичным домам в Аланье, при этом существенно выигрывая в цене. В данный момент, покупая новую квартиру в Газипаше, еще можно успеть существенно сэкономить свой бюджет, при этом зачастую, получив беспроцентную рассрочку от застройщика. 
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Апартаменты в уютном жилом комплексе с инфраструктурой - Газипаша
Алания, Турция
от
€122,000
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Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Оба - Алания. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 101 до 217 м2. Расстояние до моря 2000 метров.Если вы выбираете район для постоянного проживания в Аланье, то Оба вам подойдет как нельзя лучше, особенно если у вас есть дети. Оба сочетает в себе низко-этажную застройку, близость к центру и развитую инфраструктуру, необходимую ля жизни в Аланью. Хоть Оба и находится близко к центру, но новые проекты здесь появляются с регулярным постоянством, поэтому купить квартиру в новостройке здесь все еще реально.Инфраструктура района Оба: ТРЦ Alanyum, крупные торговые центры Neva Outlet, Kipa, Metro, турецкие сетевые супермаркеты Bim, A101, Şok, Migros, строительный и хозяйственный супермаркет Koçtaş, большой магазин техники Vatan. Именно в Оба работает самая большая новая городская больница.Для детей: престижные турецкие частные школы и колледжи «Aşağıoba Hasan Atıcı Primary School», «Bahçeşehir Alanya College», «Ted Alanya College», лучшие муниципальные школы, детские сады, открылась школа с русскоязычными учителями. Есть также частные школы разных методик, школа Waldorf, колледж Amerikan Kültür.
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Агентство: DDA Real Estate
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Casa Hills - новый жилой комплекс, расположенный в живописном районе - Каргыджак в очень живописном месте, но в то же время недалеко от развитой инфраструктуры. Каргыджак является популярным курортом и располагается в 17 км. от Аланьи. Это место пользуется популярностью у иностранцев для покупки недвижимости и отдыха. Благодаря близости к Аланье в Каргыджаке есть вся инфраструктура, необходимая для жизни: магазины и аптеки, рестораны и кафе, салоны красоты и госпитали, музеи и достопримечательности. Все квартиры сдаются с чистовой отделкой: в апартаментах будут установлены, стальные входные двери, окна из ПВХ с двойным остеклением, полы – плитка, стены - водостойкая краска, кухня с полным набором мебели, гранитными столешницами и набором бытовой техники (духовка, плита, вытяжка, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник), ванные комнаты с полным набором аксессуаров и аксессуаров, полы с подогревом, система кондиционирования воздуха, основное и дополнительное освещение, балконы и террасы, беспроводной доступ в Интернет, спутниковое телевидение. Все апартаменты имеют вид на море. Инфраструктура комплекса: сад, тренажерный зал, детский бассейн, открытый бассейн, аквапарк, парная, камелия, детская площадка, бильярд, сауна, ТВ-зал, турецкая баня, массажный кабинет, соляная комната, кафетерий, лобби, лифт, генератор, домофон, швейцар и система видеонаблюдения, центральная спутниковая система, трансфер до города и пляжа. Почему выгодно работать с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Турции. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Подберем недвижимость БЕСПЛАТНО. - Поможем с переездом. - Покажем объект лично в Турции или онлайн. - Поможем с получением статуса резидента. - Зарубежная недвижимость от надежных застройщиков от 3 млн. рублей. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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