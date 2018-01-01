Новый современный проект в роскошном районе Кадыкёй

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Кадыкёй. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 68 до 242 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА.Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Современная резиденция с высоким уровнем комфорта и удобства
Этот проект идеально подходит для того, чтобы испытать комфорт и роскошь одновременно. Он расположен на западной стороне Стамбула, где Бейликдюзю встречается с Эсеньюртом. Проект предлагает современные и комфортабельные номера со многими первоклассными удобствами.
Высокая рентабельность инвестиций
Расположен в одном из процветающих районов недвижимости.
Рядом с 2 основными магистралями в Стамбуле
Широкий спектр услуг
современная архитектура интерьера/экстерьера
Баскетбол
бизнес-комната
кафе
кино
фитнес
Футбол
лаунж-кафе
массажный кабинет
музыкальная комната
смотровая площадка
комната для вечеринок
парк домашних животных
пилатес
детская площадка
бассейн
ресторан
терраса на крыше
спа
теннисный корт
пешеходная дорожка
Медикана Интернэшнл Стамбул - 2 км
Хирургический медицинский центр Acıbadem Beylikdüzü - 4 км
Больница Медилайф Бейликдюзю - 4 км
Больница Бейликдюзю Колан - 4,5 км
Частная больница Medilife Beylikdüzü - 8 км
Мы рады предложить вам эксклюзивный проект в Алании по доступной цене.Приобретая апартаменты в данном комплексе, вы получаете не только свой уголок на Средиземном побережье, но также и великолепные виды на море и гористую местность.Апартаменты расположены в 2 км от центра Алании в районе Оба с прекрасным видом на море и горные рельефы. Комплекс может похвастаться высококачественным интерьером и экстерьером, прекрасным видом на горы Таурус и Средиземное море, а также близостью к социальным объектам. Всего в 500 метрах располагается международная школа, до пляжа и гипермаркета Metro прогулка займет не более 10-15 минут. Комплекс обладает разнообразием досуга для комфортного времяпрепровождения своих постояльцев: - Кинотеатр - Крытый бассейн - Открытый бассейн - Детский бассейн - Сауна - Электрогенератор - Паровая комната - Фитнес - Автомобильная стоянка К продаже представлены апартаменты с различными планировками на любой вкус: 1. Двухкомнатные апартаменты площадью 58-60 м2, включающие светлую и просторную гостиную открытой планировки с кухонной зоной, спальню, ванную комнату и большую террасу. 2. Апартаменты с двумя спальнями, площадью от 78 м2 до 86 м2, состоящие из двух спален, двух ванных комнат, одна из которых является приватной и располагается в комнате хозяев, гостиной с кухней и большой террасы. 3. Пентхаусы с 3 спальнями на верхнем этаже площадью от 140 м2 до 160 м2. Две спальни оборудованы собственными ванными комнатами. 4. Дуплексы с 3 спальнями и садом располагаются на первом этаже и оборудованы собственным отдельным входом. Предлагаемые апартаменты также могут рассматриваться как отличный инвестиционный капитал с последующим доходом от сдачи в аренду.
Современный комплекс состоит из квартир, пентхаусов, мульти-офисов, магазинов и 5-звездочного отеля. Кроме того здесь есть:
арт-центр, выставочный центр и зал на 500 человек
круглосуточная охрана с видеонаблюдением
услуги консьержа
большой паркинг
игровая зона для детей
СПА-зона с крытым бассейном, сауной и спортзалом
Зона отдыха на свежем воздухе предлагает уличные кафе, кинотеатр под открытым небом, рестораны. Комплекс построен по самым современным стандартам и технологиям сейсмоустойчивости.
Удобства и оснащение в доме
В каждой квартире есть небольшой балкон и потолки до 4 м высотой. Пентхаусы имеют огромные террасы, а высота потолков достигает 8 м. Мульти-офисы полностью оборудованы и включают ванную комнату и мини-кухню, а в некоторых даже спальное место. Система "умный дом" управляет освещением, охлаждением/обогревом, затенением окон, сигнализацией.
Преимущества
Недвижимость соответствует условиям получения турецкого гражданства.
Расположение и объекты поблизости
Проект с видом на Босфор находится в центре делового квартала Маслак. Поблизости расположены офисы крупных компаний, три университета, много школ различных ступеней. Рядом с башнями расположен шестиэтажный торговый центр и ресторан-музей еды Турции.
Автобусная остановка - 200 м
Станции метро - 550 и 700 м
Стамбульская фондовая биржа - 2,5 км
Шишли - 10 минут на машине
Бешикташ - 10 минут на машине
район Султанахмет - 25 минут на машине
новый аэропорт Стамбула - 30 минут на машине