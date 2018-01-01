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Новые апартаменты в престижном проекте - Махмутлар

Yaylali, Турция
от
€155,000
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14
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в районе Махмутлар - Алания.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 4+1, 5+1. Площадь апартаментов от 49 до 209 квадратных метров. Расстояние до моря 600 метров.Сразу отметим, что Махмутлар это самый популярный район. По новым данным, население Махмутлара растет быстрее всего, и составляет более 53 тысяч человек, а в сезон в 3-4 раза больше. Этот район максимально застроенный, самый популярный у иностранцев и всегда №1 на рынке недвижимости Аланьи по спросу на квартиры. И объяснение этому простое: в Махмутларе идеальное сочетание цены, качества, а также большое количество предложений под любой бюджет.  При это не стоит и забывать о том, что в новых домах Махмутлара превосходная инфраструктура, а также инфраструктура района в целом находится на высшем уровне.Инфраструктура Махмутлара: помимо огромного количества ресторанов, магазинов, супермаркетов, двух фермерских рынков, в Махмутларе вскоре будет работать большой торговый центр Mahmutlar AVM площадью 20 000 м2 на месте субботнего рынка, культурный центр на участке 10 тыс. м2, спортивный комплекс MahmutlarSpor и еще один проект, включающий баскетбольную площадку, теннисный корт, раздевалки и социальные зоны, а также различные коммерческие объекты на активно застраиваемой части улицы Ататюрка
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Год сдачи
Год сдачи
2023
Местонахождение новостройки
Yaylali, Турция

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Новые апартаменты в престижном проекте - Махмутлар
Yaylali, Турция
от
€155,000
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Жилой комплекс ELYSIUM GARDEN
Жилой комплекс ELYSIUM GARDEN
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2 объекта 2
Сдача в: 2024
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Жилой комплекс Новая резиденция с садом, бассейном и круглосуточной охраной, Стамбул, Турция
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от
€643,703
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает круглосуточной охраной, садом и парком, парковкой, тренажерным залом, спа-центром с хамамом, бассейном. Окончание строительства - январь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с торговым центром, линиями метро М11 и М7, аэропортом Стамбула.
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