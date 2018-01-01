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Роскошная резиденция на этапе строительства в районе Демирташ

Аванос, Турция
от
€85,000
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О комплексе

Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Демирташе.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 1+1, 2+1. Площадь апартаментов от 46 до 90 квадратных метров. Расстояние до моря 2750 метров.Недвижимость в Демирташ в новых комплексах порадует покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества. Территории просторные, не как в центральных районах, комплексы с полной круглогодичной инфраструктурой. Инвестиции в квартиры в Демирташе обеспечит высокую прибыль, цены сейчас одни из самых низких по Аланье, но растут стремительно. За счет близости к аэропорту, качеству комплексов и хорошему пляжу, недвижимость имеет высокий арендный потенциал. Для постоянного проживания все базовое в Демирташе есть: 5-ть начальных школ, 2-е средних школы, лицей, супермаркеты, рынок, магазины, аптеки, банкоматы, почта, такси, заправки и другая инфраструктура на центральной улице вдоль горной реки. Выше по ее руслу находится знаменитый каньон Сападере, открытый для туристов, другие природные красоты. По всему району много парков и зон отдыха, детских площадок.
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Год сдачи
Год сдачи
2024
Местонахождение новостройки
Аванос, Турция

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Роскошная резиденция на этапе строительства в районе Демирташ
Аванос, Турция
от
€85,000
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Агентство: FOA INVEST
Жители этого комплекса могут наслаждаться отличными видами на Мраморное море и центр Стамбула. Он находится в районе Фикиртепе Азиатской части Стамбула. Отличительная особенность локации — прекрасная транспортная доступность. В пешей доступности есть две станции метро, остановка метробуса и автомагистраль D-100, которая позволяет добраться в любую часть Стамбула удобным способом. Добраться до аэропорта также просто. В пешей доступности расположены парк, множество магазинов и ресторанов. В районе есть несколько государственных и частных больниц, учебные заведения и другие социальные объекты. Объект состоит из трех корпусов высотой от 7 до 24 этажей. В них 467 квартир и 96 коммерческих помещений. Прямо на территории расположен торговый комплекс, что особенно удобно для любителей шопинга. На выбор доступны планировки от 1+1 до 4+1 в нескольких вариантах с одним или двумя санузлами. Площадь квартир варьируется от 77,74 до 366,83 квадратных метров.  Отделка выполнена в стильном современном дизайне с использованием качественных материалов. Внутренняя инфраструктура включает открытый и закрытый бассейны, фитнес-зал, сауну и хаммам, крытую и открытую парковки. Для детей на территории есть несколько игровых площадок. Район Фикиртепе интенсивно развивается, а стоимость жилья в нём растёт.  Это делает объект  привлекательным не только для жизни, но и для инвестиций.
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Сдача в: 2023
Застройщик: Stay Property
Компания Stay Property предлагает новые квартиры в Стамбуле – район Эсеньюрт.В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1. Площадь апартаментов от 115 до 145 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.В современном Стамбуле строятся проекты недвижимости, которые удивляют своим размахом и уровнем комфорта. Здесь возводятся комплексы с оригинальной архитектурой, а в последнее время набирают популярность курортные концепции, где есть крытый и открытый бассейны, зоны отдыха, СПА. 
Резиденция Central Locatıon Residance
Резиденция Central Locatıon Residance
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€279,808
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3 объекта 3
Сдача в: 2023
Агентство: Property Advisor Turkey
Расположенный в центральном месте, этот проект очень богат с точки зрения транспортной сети. Жить качественной жизнью в стильных и современных апартаментах  
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