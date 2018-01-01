Элитные апартаменты на продажу в престижном районе Умрание

Предлагаем вам новые квартиры в Стамбуле – район Умрание. В жилом комплексе представлены следующие планировки: 2+1, 3+1, 4+1. Площадь апартаментов от 102 до 168 м2. Стамбул - самый крупный город Турции, который находится одновременно в двух частях света: Европе и Азии. Город расположен на берегах Мраморного и Черного морей, разделен проливом Босфор. Стамбул не столица Турции, но стал культурным, промышленным, финансовым центром страны, одним из самых значимых городов всего мира. Стамбул - город перспектив, колыбель истории с величественными мечетями, уникальным культурным наследием, тысячами достопримечательностей. Поэтому, покупая квартиру в Стамбуле, вы всегда будете находиться в центре мира.Недвижимость отличается этажностью в зависимости от районов. Ближе к морю строятся невысокие дома, элитные виллы. В спальных районах много высотного строительства, небоскребов. Инвестиции в недвижимость Стамбула принесут вам хороший прирост капитала и высокий рентный доход, так как в городе постоянный поток иностранцев, студентов, туристов, обеспеченных граждан Турции из других регионов. Данная недвижимость подходит для получения гражданства Турции. Для уточнения деталей напишите нам в чат, закажите звонок или оставьте заявку. Мы будем рады Вам помочь!
Предлагаются двух- и трехкомнатные апартаменты с панорамным видом на город.
Резиденция состоит из четырех 22-этажных зданий и располагает пятиуровневой парковкой, крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, спа, сауной, студией йоги.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с кафе, ресторанами, университетами и всей необходимой инфраструктурой, в пяти минутах от станции метро, в десяти минутах от станции метробуса, больницы и торгового центра.
Имеет широко развитую инфраструктуру 5-ти звездочного отеля. У вас не будет необходимости выходить из комплекса. На территории вы сможете найти все, что необходимо для комфортного пребывания. Из всех апартаментов открывается панорамный вид на прекрасную средиземноморскую береговую линию и захватывающие Торосские горы. Комплекс находится на возвышенности вблизи гор, что позволит вам насладиться особенно свежим воздухом. Покупая недвижимость в Riviera Imperial, вы не только получите превосходные инвестиции в будущем, но и сможете наслаждаться роскошью, имеющейся в распоряжении уникального комплекса. Все апартаменты с панорамными окнами, оснащены стильными кухнями, полностью интегрированными электроприборами, мраморными полами с подогревом, полностью оборудованными ванными комнатами, системой кондиционирования воздуха. Успейте купить апартаменты своей мечты с инфраструктурой отеля по приятным ценам на этапе строительства. 4 бара5 ресторановБольшой открытый бассейн 2.750 м2Аквапарк3 Бара у бассейнаКрытый бассейн с подогревомКрытый и открытый джакузиSPAТурецкий хамамКонференц-залТорговый центрКинотеатрФитнес-центрСалон красотыКондитерскаяНочной клуб14 ЛифтовВертолетная площадкаИгровая комнатаДетская площадка7/24 час врач службы скорой помощи7/24 час уборка7/24-обслуживание7/24-безопасностьТеннисные кортыЧастный пляжБар на пляжеТрансферПрокат автомобилейУслуги таксиТрансфер до аэропорта
В престижном районе Оба расположился жилой проект, который спланирован и разработан с хорошими деталями, которые удовлетворят владельцев недвижимости. Местоположение проекта- 1900 метров от бирюзового пляжа Алании и 1000 метров от центра Оба. Различные типы квартир подходят для каждого покупателя и его бюджета, а коммунальные удобства делают проект более привлекательным. Проект состоит из 3 блоков, каждый по 4 этажа, всего 96 квартиры.
Типы квартир следующие:
-Квартиры с 1 спальней: 48 м2, 50 м2 и 54 м2
-Апартаменты с 2 спальнями (отдельная кухня): 90 м2, 100 м2 и 130 м2
-Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями на крыше: 80 м2 и 100 м2
-Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями на крыше: 115 м2, 145 м2 и 150 м2
Вы можете заплатить 30% от стоимости квартиры заранее, а оставшуюся сумму выплатить равными частями до конца строительства без процентов.